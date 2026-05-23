फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर ने 6 महीने में 20 युवतियों को बनाया शिकार, उदयपुर का आरोपी युवक अरेस्ट

आरोपी ने बीते छह माह में 20 से ज्यादा युवतियों को प्रेमजाल में फंसाया। विवाह करने का झांसा देकर उन्हें इमोशनल करके पैसे ऐंठ लिए। उसने तलाकशुदा महिलाओं को भी निशाना बनाया। आरोपी शादी डॉटकॉम, जीवनसाथी, बम्बल, हिंग, पीआरयूई, क्लेरिटी टॉकफोवर जैसी ऑनलाइन डेटिंग व मेट्रीमोनियल एप के जरिए संपर्क करता था। उसने एआई एप से क्राइम ब्रांच साइबर सिक्योरिटी के नाम का पीएसआइ का आइडी कार्ड बनाया। स्टोर से गुजरात पुलिस का लोगो, बेल्ट, बेज, टोपी, मोनोग्राम व अन्य सामान खरीदा। भरोसा जीतने के लिए यह सामान वह अपने साथ रखता था।