जलसंकट गहराया, शहर में 25 से एक दिन छोड़कर आएगा पानी

यह आ रही समस्यास्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 18 वार्ड में कुछ माह पूर्व प्रतिदिन पेयजल सप्लाई शुरू की गई थी। एक घंटे तक होने वाली इस सप्लाई में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काफी देर बाद सप्लाई आती है और जल्दी बंद हो रही है। कम समय और पूर्ण दबाव से सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में फिर एकांतर दिवस सप्लाई का निर्णय लिया गया। इसके तहत दो घंटे तक पेयजल सप्लाई की जाएगी।