Udaipur: भीषण गर्मी के बीच तेजी से फैल रहा एडेनो वायरस संक्रमण, गले में दर्द और सांस लेने में तकलीफ वाले मामले बढ़े

सर्दी की बीमारी गर्मी में दिखी: उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. ओपी मीणा ने बताया इन दिनों तेज गर्मी के बावजूद वायरल संक्रमण के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। सामान्यतः सर्दी में दिखाई देने वाले लक्षण अब गर्मी में भी दिख रहे हैं। मरीजों में खांसी, गले में खराश, बुखार, बदन दर्द और सांस लेने में परेशानी की शिकायत सामने आ रही है। अत्यधिक गर्म वातावरण से सीधे एसी या कूलर में जाने तथा अचानक तापमान परिवर्तन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो रही है। इसी कारण एडेनो वायरस लोगों को संक्रमित कर रहा है।