‘चीन गैस’ की पुड़िया से पकाए जा रहे आम सेहत के लिए खतरनाक! जानिए प्राकृतिक और कैमिकल से पके आम की पहचान

व्यापारियों के मुताबिक प्राकृतिक रूप से आम पकने में अधिक समय लगता है, लेकिन बाजार की मांग को देखते हुए आमों को तीन दिन में तैयार किया जा रहा है। इसके लिए आम की पेटियों में ‘चीन गैस’ नाम से बाजार में मिलने वाली पुड़िया रखी जाती है। इससे आम तेजी से पकते हैं और उनका रंग आकर्षक पीला दिखाई देता है। हालांकि कई बार फल ऊपर से पके नजर आते हैं, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। वहीं केले को पकाने में करीब पांच दिन का समय लिया जा रहा है।