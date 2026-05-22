22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

महज़ बुद्धि से चलने वाली कलम नहीं आती काम, पहले बनना होगा संवेदनशील इंसान : गुलाब कोठारी

उदयपुर के राजस्थान विद्यापीठ में कर्पूर चन्द्र कुलिश शोध संस्थान का भव्य आगाज, गुलाब कोठारी ने पत्रकारिता के गिरते स्तर और समाज के प्रति जिम्मेदारी पर दिया अब तक का सबसे बड़ा बयान।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Nakul Devarshi

May 22, 2026

गुलाब कोठारी, प्रधान संपादक, पत्रिका समूह

गुलाब कोठारी, प्रधान संपादक, पत्रिका समूह

राजस्थान विद्यापीठ विवि में कर्पूर चन्द्र कुलिश शोध संस्थान के स्थापना समारोह में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा कि पत्रकारिता को समझना है तो उसके पीछे के संकल्प और भावना को समझना होगा। मां बनने के लिए स्त्री होना जरूरी नहीं, संवेदनशील होना जरूरी है। पाठक को सम्मान देना पत्रकारिता का धर्म है। सिर्फ बुद्धि से चलने वाली कलम किसी के काम नहीं आती। पत्रकार को सबसे पहले संवेदनशील इंसान बनना होगा। उसे समाज के लिए जीना होगा। बीज की तरह मिट्टी में गढ़ना होगा, यह चिंता किए बिना कि फल कौन खाएगा। दीप प्रज्वलन और अतिथि सत्कार के बाद कुलगीत और लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कुलिश जी की जीवन यात्रा पर लघु फिल्म दिखाई। इस मौके पर कलक्टर गौरव अग्रवाल आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. राहुल जैन, पूर्व प्राचार्य डॉ. विपिन माथुर, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपालसिंह, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता पंकज शर्मा, डॉ. आनंद गुप्ता, सिंधी समाज (जेएसपी) अध्यक्ष हरीश राजानी, पेंशनर्स समाज अध्यक्ष भंवर सेठ, इंजीनियर वाईक बोलिया, राजेश अग्रवाल सहित शहर के गणमान्य मौजूद रहे।

अभिव्यक्तिः शरीर, मन या बुद्धि की नहीं, बल्कि आत्मा की

कोठारी ने कहा कि अखबार और जीवन दोनों भरोसे पर टिके हैं। अभिव्यक्ति केवलं शरीर, मन या बुद्धि की नहीं, आत्मा की होती है। शरीर, मन और बुद्धि केवल माध्यम हैं। आत्मा से आत्मा का संवाद ही पत्रकारिता का वास्तविक स्वरूप है। बाउसा ने सामाजिक शिक्षा का जो दौर शुरू किया, वह आज भी जीवित है और उसी सिद्धांत पर यह परंपरा खड़ी है।

ताकतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघर्ष का साहस

कोठारी के अनुसार आज सबसे बड़ा संकट है कि पत्रकार सरकार के साथ खड़ा होता है। वह लोगों के संघर्ष से दूर होगा तो सामाजिक समस्याओं को कैसे रखेगा। राजस्थान पत्रिका का इतिहास संघर्ष की पत्रकारिता का है। अखबार के लिए दो ताकतें जरूरी हैं. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघर्ष का साहस। जो सोते हुए भी जागृत रहे, वही सच्चा पत्रकार है।

जिम्मेदारीः मुद्दे को निर्णय तक पहुंचाना सच्ची पत्रकारिता

कोठारी ने कहा कि पत्रकार की पहली जिम्मेदारी समाज को देना, उसकी समस्याओं का समाधान करना है। कुलिश जी किसी एक व्यक्ति की पीड़ा को भी अभियान बना देते थे और समाधान होने तक संघर्ष करते थे। किसी मुद्दे को उठाने के बाद उसे अंतिम निर्णय तक पहुंचाना ही सच्ची पत्रकारिता है। इसके लिए पत्रकारिता को केवल पेशा नहीं. संकल्प बनाना होगा।

यह होगा संस्थान में

कुलिशजी के जीवन, विचार व पत्रकारिता सिद्धांतों पर शोध और अध्ययन को प्रोत्साहन

पत्रकारिता अध्ययन व सरोकार से जुड़े विषयों पर आयोजन होंगे

कुलिशजी के पत्रकारिता मूल्यों के संकलन व अभिलेखीकरण का कार्य

विद्यार्थियों में नैतिक एवं जनोन्मुख पत्रकारिता मूल्य विकसित हो सकेंगे

मीडिया, समाज व भारतीय ज्ञान-परम्परा के अंतर्संबंधों पर अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा

भविष्यः पत्रकारिता की भूमिका और भी अहम

कोठारी ने कहा कि नई पीढ़ी का विश्वास परिवार और मूल्यों से दूर होता जा रहा है। कारण शिक्षा से धर्म और संवेदना का अलग हो जाना भी है। हमारी शिक्षा, राजनीति, संविधान और पत्रकारिता सब धर्मनिरपेक्ष हो गए। जीवन के मूल पुरुषार्थों से धर्म निकल जाए तो मोक्ष भी खत्म हो जाता है। केवल अर्थ और लाभ पर न समाज टिक सकता है और न पत्रकारिता।

इतिहासः समाज और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव

कोठारी ने कहा कि एक समय संचार के साधन नहीं थे, तब अखबार केवल सूचना नहीं, बल्कि समाज को दिशा देते थे। स्वतंत्रता आंदोलन सबसे बड़ा उदाहरण है। लालटेन की रोशनी में हाथ से अखबार लिखते और प्रतियां दूर-दराज तक पहुंचाते थे। हम आज भी उनको सम्मान देते हैं, क्योंकि उनकी पत्रकारिता के पीछे समाज और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव था।

ये भी पढ़ें

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – ढर्रा बदलना होगा
ओपिनियन
Rajasthan Patrika Group Editor-in-Chief Gulab Kothari wrote istari maya ka avatar received many reactions

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 May 2026 03:10 pm

Published on:

22 May 2026 02:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / महज़ बुद्धि से चलने वाली कलम नहीं आती काम, पहले बनना होगा संवेदनशील इंसान : गुलाब कोठारी

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रकारिता को शब्दों से नहीं, नीयत से समझें : गुलाब कोठारी

Gulab Kothari in Udaipur
उदयपुर

चालान की ‘डेडलाइन’ आधी: 45 दिन में भुगतान नहीं तो सीधे एक्शन, पुलिस ने कसी कमर

new motor vehicle act
उदयपुर

Rajasthan Police Action: थाने से मात्र 250 मीटर दूर फायरिंग! उदयपुर हाथीपोल में इमरान कुंजड़ा गैंग का हमला, एक घायल

firing at late night
उदयपुर

Udaipur: थाने से 250 मीटर दूर 6 बदमाशों ने की फायरिंग, एक युवक की पीठ पर लगी गोली, दूसरे पर चाकू से हमला

Udaipur Firing News
उदयपुर

संकट में 12.1% लोग बेच देते है सोना और जमीन, चौंका देगी IIM उदयपुर की फाइनेंशियल मैच्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट

IIM Udaipur Report
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.