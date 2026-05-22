महज़ बुद्धि से चलने वाली कलम नहीं आती काम, पहले बनना होगा संवेदनशील इंसान : गुलाब कोठारी

राजस्थान विद्यापीठ विवि में कर्पूर चन्द्र कुलिश शोध संस्थान के स्थापना समारोह में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा कि पत्रकारिता को समझना है तो उसके पीछे के संकल्प और भावना को समझना होगा। मां बनने के लिए स्त्री होना जरूरी नहीं, संवेदनशील होना जरूरी है। पाठक को सम्मान देना पत्रकारिता का धर्म है। सिर्फ बुद्धि से चलने वाली कलम किसी के काम नहीं आती। पत्रकार को सबसे पहले संवेदनशील इंसान बनना होगा। उसे समाज के लिए जीना होगा। बीज की तरह मिट्टी में गढ़ना होगा, यह चिंता किए बिना कि फल कौन खाएगा। दीप प्रज्वलन और अतिथि सत्कार के बाद कुलगीत और लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कुलिश जी की जीवन यात्रा पर लघु फिल्म दिखाई। इस मौके पर कलक्टर गौरव अग्रवाल आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. राहुल जैन, पूर्व प्राचार्य डॉ. विपिन माथुर, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपालसिंह, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता पंकज शर्मा, डॉ. आनंद गुप्ता, सिंधी समाज (जेएसपी) अध्यक्ष हरीश राजानी, पेंशनर्स समाज अध्यक्ष भंवर सेठ, इंजीनियर वाईक बोलिया, राजेश अग्रवाल सहित शहर के गणमान्य मौजूद रहे।