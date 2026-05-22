22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Petrol Diesel Price Hike: राजस्थान में दिखने लगा पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का असर

Petrol Diesel Price Hike: परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि बढ़ती डीजल कीमतों से ट्रकों और मालवाहक वाहनों का संचालन महंगा हो गया है, जिसका असर सीधे बाजार तक पहुंच रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Santosh Trivedi

May 22, 2026

Petrol Price

पेट्रोल पंप की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

Petrol Diesel Price Hike: उदयपुर। राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और कई क्षेत्रों में समय-समय पर सामने आ रही आपूर्ति बाधाओं का असर अब सीधे आमजन की जिंदगी, किसानों की लागत और व्यापारिक गतिविधियों पर दिखाई देने लगा है। ईंधन महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ रही है, जिसके कारण खाद्यान्न, सब्जियां, दूध, निर्माण सामग्री और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं महंगी हो रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच 15 मई और 19 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद राजस्थान में महंगाई का दबाव और तेज हो गया है।

परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि बढ़ती डीजल कीमतों से ट्रकों और मालवाहक वाहनों का संचालन महंगा हो गया है, जिसका असर सीधे बाजार तक पहुंच रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। किसानों का कहना है कि डीजल महंगा होने से सिंचाई, ट्रैक्टर संचालन, फसल परिवहन और कृषि उपकरणों के खर्च में बढ़ोतरी हो रही है।

परिवहन, घरेलू बजट पर बढ़ा दबाव

विशेषज्ञों के अनुसार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा असर परिवहन क्षेत्र पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से थोक और खुदरा बाजार दोनों प्रभावित होते हैं। कई व्यापारियों का कहना है कि माल भाड़ा बढ़ने के कारण छोटे व्यवसायों की लागत बढ़ रही है, जबकि उपभोक्ताओं को महंगे सामान खरीदने पड़ रहे हैं।

बढ़ती कीमतों का क्या असर

परिवहन- माल भाड़ा और यात्री किराया बढ़ा
खेती- सिंचाई, ट्रैक्टर और फसल परिवहन महंगा
बाजार- खाद्यान्न, सब्जियां और निर्माण सामग्री के दाम बढ़े
घरेलू बजट- रसोई और दैनिक खर्चों पर अतिरिक्त बोझ
छोटे व्यापारी- लागत बढ़ने से मुनाफा घटा

वैट भी बढ़ रहा

जानकारों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने पर राज्य सरकार का वैट संग्रह भी स्वतः बढ़ जाता है। वर्तमान में राजस्थान में पेट्रोल पर लगभग 29.04 प्रतिशत और डीजल पर करीब 17.30 प्रतिशत वैट लगाया जा रहा है।

पेट्रोल पंपों पर भ्रम भी बढ़ा

शहर में एक वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक डीजल भरने के मामले के बाद उदयपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आमजन के लिए जागरूकता संदेश जारी किया है।

एसोसिएशन के सचिव राजराजेश्वर जैन ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थ तापमान के अनुसार फैलते और सिकुड़ते हैं। सुरक्षा कारणों से किसी भी टैंक को उसकी कुल क्षमता से 10 से 15 प्रतिशत कम भरा जाना तकनीकी रूप से जरूरी होता है।

उन्होंने बताया कि वाहन कंपनियां सर्विस मैन्युअल में जो क्षमता लिखती है, वह सलाह के रूप में होती है, न कि टैंक की अंतिम भराव क्षमता। कई बार वाहन चालक टंकी फुल कराने के दौरान वाहन हिलाकर नली तक ईंधन भरवा लेते हैं, जिससे निर्धारित क्षमता से अधिक ईंधन दिखाई देता है।

विशेषज्ञों की सलाह

  • निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन न भरवाएं
  • गर्मी के मौसम में ओवरफिलिंग से बचें
  • सुरक्षा कारणों से टैंक में खाली जगह जरूरी
  • पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव न बनाएं
  • महंगाई और ईंधन संकट ने बढ़ाई चिंता
  • किसान, व्यापारी और आमजन राहत की उम्मीद में

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 27 लाख से ज्यादा किसानों को बांटा जाएगा ब्याजमुक्त लोन, सीकर में डेढ़ लाख किसानों में बंटेंगे 791 करोड़
सीकर
indian rupees

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 May 2026 03:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Petrol Diesel Price Hike: राजस्थान में दिखने लगा पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का असर

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

महज़ बुद्धि से चलने वाली कलम नहीं आती काम, पहले बनना होगा संवेदनशील इंसान : गुलाब कोठारी

गुलाब कोठारी, प्रधान संपादक, पत्रिका समूह
उदयपुर

पत्रकारिता को शब्दों से नहीं, नीयत से समझें : गुलाब कोठारी

Gulab Kothari in Udaipur
उदयपुर

चालान की ‘डेडलाइन’ आधी: 45 दिन में भुगतान नहीं तो सीधे एक्शन, पुलिस ने कसी कमर

new motor vehicle act
उदयपुर

Rajasthan Police Action: थाने से मात्र 250 मीटर दूर फायरिंग! उदयपुर हाथीपोल में इमरान कुंजड़ा गैंग का हमला, एक घायल

firing at late night
उदयपुर

Udaipur: थाने से 250 मीटर दूर 6 बदमाशों ने की फायरिंग, एक युवक की पीठ पर लगी गोली, दूसरे पर चाकू से हमला

Udaipur Firing News
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.