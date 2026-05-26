Rajasthan : राजस्थान में प्रयोगशाला सहायकों की बल्ले बल्ले, वरिष्ठ अध्यापक पदों पर मिलेगी पदोन्नति, निर्देश जारी

शिक्षा विभाग ने विद्यालय परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय एवं मूत्रालय पर्याप्त दूरी पर रखने को कहा गया है। विद्यालय में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स और सुरक्षित पेयजल व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। यदि विद्यालय परिसर में अंडरग्राउंड टैंक, कुआं या अन्य खुला जल स्रोत है, तो उसे पूरी तरह ढककर ताले से सुरक्षित रखना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय परिसर से हाईटेंशन विद्युत लाइन नहीं गुजर रही हो। किसी भी जर्जर, क्षतिग्रस्त या असुरक्षित भवन तथा भूमिगत कक्षा-कक्ष में विद्यार्थियों को बैठाने पर रोक रहेगी।