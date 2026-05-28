सीमा से साइबर क्राइम तक: अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के निर्देश

सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, साइबर अपराधों पर नियंत्रण और बढ़ते सड़क हादसों को लेकर बुधवार को बीकानेर में पुलिस महकमे की बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित हुई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) एवं रेंज प्रभारी बीजू जॉर्ज जोसफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में अपराध नियंत्रण से लेकर सीमा सुरक्षा तक के मुद्दों पर गंभीर मंथन हुआ। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीकानेर दौरे के बाद हुई इस अहम बैठक में बीकानेर रेंज के विभिन्न जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया।