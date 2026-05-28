बीकानेर में ट्रक और टेम्पो ट्रैवलर में भिड़ंत, तीन लोगों की मौत, नाथद्वारा से दर्शन कर लौट रहे थे

जानकारी के अनुसार टेम्पो ट्रैवलर में सवार सभी लोग राजसमंद नाथद्वारा में श्रीनाथजी के दर्शन कर बीकानेर लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि टेम्पो ट्रैवलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ट्रक सड़क से उतरकर करीब 30 फीट अंदर जाकर रुका। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।