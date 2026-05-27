बीकानेर रियासत में तब ‘पानी की खबर’बन जाती थी सबसे बड़ी खुशखबरी, तालाब भरने की सूचना लाने वाले को मिलता था इनाम

ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1876 में महाराजा डूंगरसिंह के शासनकाल में एक व्यक्ति ने वर्षा के बाद जोहड़ की तलाई पूरी भर जाने की सूचना दरबार तक पहुंचाई। इस शुभ समाचार से प्रसन्न होकर दरबार ने उसे तत्काल दो रुपए का नकद पुरस्कार देने का आदेश दिया। यह राशि जोहड़ के हवलदार के माध्यम से सूचना देने वाले तक पहुंचाई गई। उस दौर में दो रुपए सामान्य राशि नहीं मानी जाती थी। यह केवल आर्थिक पुरस्कार नहीं, बल्कि जल के महत्व और सूचना लाने वाले व्यक्ति के प्रति सार्वजनिक सम्मान का प्रतीक था।