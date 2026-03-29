जयपुर में आज पानी संकट: 60 घंटे शटडाउन से हाहाकार, बीसलपुर लाइन में 33 लीकेज से 50 लाख लोग तरसे

जयपुर की लाइफ लाइन बनी बीसलपुर पाइपलाइन अब जर्जर हालत में है। सूरजपुरा से जयपुर तक 105 किलोमीटर लंबी और 2300 एमएम की यह लाइन करीब 17 साल पुरानी हो चुकी है। पानी में घुलकर आने वाली मिट्टी और जंग लगातार पाइप को कमजोर कर रहे हैं। 2024 में हुए निरीक्षण में इंजीनियरों ने इस लाइन में 33 लीकेज पाए थे और जैकेटिंग कर स्क्वार वॉल्व को मजबूत करने की कोशिश भी की गई, लेकिन हालात सुधरे नहीं। जैसे ही सप्लाई बढ़ाई जाती है, नए लीकेज सामने आ जाते हैं।