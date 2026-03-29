29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में आज पानी संकट: 60 घंटे शटडाउन से हाहाकार, बीसलपुर लाइन में 33 लीकेज से 50 लाख लोग तरसे

Jaipur Water Crisis: जयपुर शहर में रविवार को बड़ा जल संकट खड़ा हो गया है। बीसलपुर डेम से जयपुर के लिए सप्लाई हो रही जलापूर्ति पाइप लाइन में बड़े लीकेज को ठीक करने के लिए जलदाय विभाग ने शनिवार रात 8 बजे से रविवार रात 8 बजे तक 60 घंटे का मेगा शटडाउन लिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 29, 2026

बीसलपुर पाइपलाइन का लीकेज ठीक करते कर्मचारी, पत्रिका फोटो
Play video

बीसलपुर पाइपलाइन का लीकेज ठीक करते कर्मचारी, पत्रिका फोटो

Jaipur Water Crisis: जयपुर शहर में रविवार को बड़ा जल संकट खड़ा हो गया है। बीसलपुर डेम से जयपुर के लिए सप्लाई हो रही जलापूर्ति पाइप लाइन में बड़े लीकेज को ठीक करने के लिए जलदाय विभाग ने शनिवार रात 8 बजे से रविवार रात 8 बजे तक 60 घंटे का मेगा शटडाउन लिया है। ऐसे में अब शहर के ​बाशिंदों को सोमवार सुबह ही सरकारी पानी की सप्लाई मिलेगी।

17 साल पुरानी पाइप लाइन हुई जर्जर

जयपुर की लाइफ लाइन बनी बीसलपुर पाइपलाइन अब जर्जर हालत में है। सूरजपुरा से जयपुर तक 105 किलोमीटर लंबी और 2300 एमएम की यह लाइन करीब 17 साल पुरानी हो चुकी है। पानी में घुलकर आने वाली मिट्टी और जंग लगातार पाइप को कमजोर कर रहे हैं। 2024 में हुए निरीक्षण में इंजीनियरों ने इस लाइन में 33 लीकेज पाए थे और जैकेटिंग कर स्क्वार वॉल्व को मजबूत करने की कोशिश भी की गई, लेकिन हालात सुधरे नहीं। जैसे ही सप्लाई बढ़ाई जाती है, नए लीकेज सामने आ जाते हैं।

नतीजतन, शहर की 50 लाख आबादी की पेयजल व्यवस्था बार-बार संकट में पड़ रही है। सरकार ने 2025-26 में 1886 करोड़ की लागत से नई पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक डीपीआर भी तैयार नहीं हो सकी। ऐसे में हर बार मेगा शटडाउन लेना मजबूरी बन गया है, जिससे शहरवासियों को लंबे समय तक पानी के लिए तरसना पड़ता है।

नई लाइनः घोषणा के बाद सिर्फ बातें हुईं

शहर की बेहतर पेयजल व्यवस्था के लिए सरकार ने 2025-26 में विधानसभा में सूरजपुरा से जयपुर तक नई पाइपलाइन बिछाने की 1886 करोड़ रुपए की योजना घोषित की थी। इसके बाद दूसरा बजट भी जारी हो चुका है, लेकिन बीसलपुर प्रोजेक्ट के इंजीनियर अब तक पाइपलाइन बिछाना तो दूर, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार नहीं कर पाए हैं।

अधिकारियों ने यह चर्चा जरूर की कि 2015 में जिस फर्म ने डीपीआर बनाई थी, उसी से दोबारा डीपीआर बनवाई जाए। लेकिन आज तक यह तय नहीं हो सका कि डीपीआर किस फर्म से तैयार करवाई जाए। योजना केवल कागजों में ही अटकी हुई है और काम आगे नहीं बढ़ पाया है।

ऐसी मजबूरीः लेना पड़ता मेगा शटडाउन

अब स्थिति ऐसी है कि लाइन में आए एक लीकेज की मरम्मत के लिए 24 से 60 घंटे तक के मेगा शटडाउन लेना मजबूरी हो गया है। मौजूदा लीकेज भी एक साल पहले ही सामने आ गया था लेकिन शहर की पेयजल सप्लाई बेपटरी होने के डर से चुप बैठे रहे। इससे पहले 2023 में लाइन में आए लीकेज के कारण शहर के लोगों को 90 घंटे बाद पानी नसीब हुआ था ।

टेंकरों से घरों तक पहुंचाएंगे पानी

बीसलपुर लाइन में आए लीकेज की मरम्मत के लिए शनिवार शाम से 60 घंटे का शटडाउन शुरू हो गया और रविवार को शहर में सप्लाई नहीं होगी। जयपुर एसीई अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि लोगों की पेयजल जरूरतों के हिसाब से शनिवार को 170 टैंकर के 1 हजार 52 फेरों के जरिये लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया गया। वहीं रविवार को नलकूपों के जरिये शहर में पेयजल सप्लाई बहाल रखी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Cricket Fever: IPL में राजस्थान का जलवा; 45 करोड़ की चमक बिखरेंगे 9 सितारे, ये खिलाड़ी सबसे महंगा, कई बड़े नाम बाहर
जयपुर
एसएमएस स्टेडियम जयपुर, पत्रिका फाइल फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Mar 2026 08:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में आज पानी संकट: 60 घंटे शटडाउन से हाहाकार, बीसलपुर लाइन में 33 लीकेज से 50 लाख लोग तरसे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG New Policy 2026: राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए नई नीति लागू, अब इन लोगों को मिलेगा 100% कोटा

LPG cylinder shortage
जयपुर

Rajasthan High Court : राजस्थान के जर्जर स्कूल भवनों के लिए हाईकोर्ट की बड़ी पहल, न्यायाधीशों ने एक दिन का वेतन देने का दिया प्रस्ताव

Rajasthan dilapidated school buildings High Court judges big initiative offer give one days salary
जयपुर

Rajasthan Physio Summit 2026: जयपुर में 2 दिन का मेगा हेल्थ इवेंट, देशभर से 2500 विशेषज्ञ, छात्र जुटेंगे

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मिले एसोसिएशन के प्रतिनिधि, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan Rain Today : राजस्थान के इन 2 जिलों में 3 घंटे में बारिश का येलो अलर्ट, 20-30 KMPH रफ्तार से चलेगी हवा

IMD Yellow alert Rajasthan in these 2 districts 3 hours rain 20-30 KMPH speed Wind blow
जयपुर

Cricket Fever: IPL में राजस्थान का जलवा; 45 करोड़ की चमक बिखरेंगे 9 सितारे, ये खिलाड़ी सबसे महंगा, कई बड़े नाम बाहर

एसएमएस स्टेडियम जयपुर, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.