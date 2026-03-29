Cricket Fever: IPL में राजस्थान का जलवा; 45 करोड़ की चमक बिखरेंगे 9 सितारे, ये खिलाड़ी सबसे महंगा, कई बड़े नाम बाहर

एसएमएस स्टेडियम जयपुर, पत्रिका फाइल फोटो
IPL 2026 Rajasthan: क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होते ही देशभर में चौकों-छक्कों का उत्साह छा गया है। हर गली-मोहल्ले में क्रिकेट की गूंज है और हर दर्शक अपने पसंदीदा सितारों को मैदान पर देखने को तैयार है। ऐसे में राजस्थान के रणबांकुरे भी पीछे नहीं हैं।
इस बार राजस्थान के 9 खिलाड़ी आइपीएल की विभिन्न टीमों में शामिल होकर अपने हुनर का जलवा बिखेरने को तैयार हैं। करोड़ों की बोली में खरीदे गए ये खिलाड़ी न सिर्फ राजस्थान का गौरव बढ़ा रहे हैं, बल्कि विश्व की सबसे लोकप्रिय लीग में अपनी चमक बिखेरने को भी तत्पर हैं।
राजस्थान के खिलाड़ियों को 45 करोड़ से अधिक की राशि मिली है। इनमें दीपक चाहर, राहुल चाहर, खलील अहमद, रवि बिश्नोई, कार्तिक शर्मा, आकाश सिंह, मुकुल चौधरी, मानव सुथार और अशोक शर्मा शामिल हैं। राजस्थान के सभी खिलाड़ियों को 2026 में मिलने वाली रकम 45 करोड़ से अधिक है जबकि पिछली बार यह राशि 33.15 करोड़ थी। इस बार 36 फीसदी राशि राजस्थान पर ज्यादा बरसी है।
राजस्थान की ओर से सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं कार्तिक शर्मा। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.2 करोड़ रुपए में खरीदा। छोटे कद के बावजूद लंबे शॉट लगाने में माहिर कार्तिक ने रणजी कॅरियर की शुरुआत शतक से की थी। वहीं, सबसे कम राशि में बिके आकाश सिंह और मानव सुथार। दोनों को क्रमशः लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस ने 30-30 लाख रुपए में रिटेन किया।
|क्रमांक
|खिलाड़ी
|राशि
|टीम
|1
|कार्तिक शर्मा
|14.20 करोड़
|Chennai Super Kings
|2
|दीपक चाहर
|9.25 करोड़
|Mumbai Indians
|3
|रवि बिश्नोई
|7.20 करोड़
|Rajasthan Royals
|4
|राहुल चाहर
|5.20 करोड़
|Chennai Super Kings
|5
|खलील अहमद
|4.80 करोड़
|Chennai Super Kings
|6
|मुकुल चौधरी
|2.60 करोड़
|Lucknow Super Giants
|7
|अशोक शर्मा
|90 लाख
|Gujarat Titans
|8
|मानव सुथार
|30 लाख
|Gujarat Titans
|9
|आकाश सिंह
|30 लाख
|Lucknow Super Giants
|खिलाड़ी
|2025 राशि (टीम)
|2026 राशि (टीम)
|रवि बिश्नोई
|11 करोड़ (Lucknow Super Giants)
|7.20 करोड़ (Rajasthan Royals)
|दीपक चाहर
|9.25 करोड़ (Mumbai Indians)
|9.25 करोड़ (Mumbai Indians)
|राहुल चाहर
|3.20 करोड़ (Sunrisers Hyderabad)
|5.20 करोड़ (Chennai Super Kings)
|खलील अहमद
|4.80 करोड़ (Chennai Super Kings)
|4.80 करोड़ (Chennai Super Kings)
|अशोक शर्मा
|30 लाख (Rajasthan Royals)
|90 लाख (Gujarat Titans)
|मुकुल चौधरी
|—
|2.60 करोड़ (Lucknow Super Giants)
|मानव सुथार
|30 लाख (Gujarat Titans)
|30 लाख (Gujarat Titans)
|आकाश सिंह
|30 लाख (Lucknow Super Giants)
|30 लाख (Lucknow Super Giants)
|कार्तिक शर्मा
|—
|14.20 करोड़ (Chennai Super Kings)
राजस्थान के कप्तान और प्रमुख ऑलराउंडर दीपक हुड्डा, महिपाल लोमरोर, कुणाल सिंह राठौड़ और तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोटी इस बार आइपीएल में नजर नहीं आएंगे।
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