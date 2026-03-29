Cricket Fever: IPL में राजस्थान का जलवा; 45 करोड़ की चमक बिखरेंगे 9 सितारे, ये खिलाड़ी सबसे महंगा, कई बड़े नाम बाहर

राजस्थान के खिलाड़ियों को 45 करोड़ से अधिक की राशि मिली है। इनमें दीपक चाहर, राहुल चाहर, खलील अहमद, रवि बिश्नोई, कार्तिक शर्मा, आकाश सिंह, मुकुल चौधरी, मानव सुथार और अशोक शर्मा शामिल हैं। राजस्थान के सभी खिलाड़ियों को 2026 में मिलने वाली रकम 45 करोड़ से अधिक है जबकि पिछली बार यह राशि 33.15 करोड़ थी। इस बार 36 फीसदी राशि राजस्थान पर ज्यादा बरसी है।