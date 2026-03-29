राजस्थान की सियासत में ‘पुत्र मोह’ पर घमासान; एक-दूसरे के नेता पुत्रों की कलई खोलने में जुटी भाजपा-कांग्रेस

प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मंत्रियों के बेटों को पता नहीं किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जा रहा होगा। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और मंत्रियों को चाहिए कि वे अपने बेटों को सरकार से दूर रखें। इससे सरकार का भला होगा। बेटों को नजदीक लाओगे तो बिगड़ जाएगा। अच्छे संस्कार घर के अंदर दो। अगर आप उसे सरकार के पास रखोगे, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो आपको कब बदनाम करवा दे। बदनामी आपकी होगी, सरकार की होगी, मंत्रियों की होगी, मुख्यमंत्री की होगी। राजस्थान में क्या-क्या चर्चाएं चलती हैं, ये बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचती नहीं हैं। मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि बेटों को दूर रखो।