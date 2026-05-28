श्रीनाथद्वारा से लौट रहे श्रद्धालुओं की खुशियां गम में बदलीं, टेंपो ट्रैवलर ट्रक से भिड़ी, तीन की मौत और 13 घायल

नागौर रोड स्थित चरकड़ा बायपास पर गुरुवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे श्रद्धालुओं से भरी टेंपो ट्रैवलर की एक ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में टेंपो ट्रैवलर चालक सरदारशहर निवासी मोहम्मद आरिफ (40) पुत्र भवरू खां, बीकानेर निवासी जयश्री (23) पत्नी आशीष स्वामी और विष्णु (24) पुत्र दीपक स्वामी की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक सड़क किनारे खेत में जा घुसा, जबकि उसका चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर नोखा पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। नोखा थानाधिकारी अरविन्द भारद्वाज ने बताया कि मृतकों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए।

