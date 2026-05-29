प्रोजेक्ट अधूरा: 5 करोड़ के इंतजार में थमा डूंगर कॉलेज का ‘ड्रीम ऑडिटोरियम’

बीकानेर को आधुनिक सुविधाओं वाला बड़ा ऑडिटोरियम देने का सपना फिलहाल बजट की फाइलों में अटका हुआ है। संभाग के सबसे बड़े राजकीय डूंगर महाविद्यालय में बन रहा हाईटेक ऑडिटोरियम शुरुआती दौर में तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अब धनाभाव के चलते इसका काम ठप पड़ गया है। शहर को बड़े आयोजनों के लिए आधुनिक मंच देने वाला यह प्रोजेक्ट अब सरकारी स्वीकृति और जनप्रतिनिधियों की पहल का इंतजार कर रहा है। कॉलेज प्रशासन लगातार कॉलेज आयुक्तालय और जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर बजट उपलब्ध करवाने की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक ठोस प्रगति नहीं हो पाई है।

खास बात यह है कि बीकानेर से एक केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार में एक कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय का यह महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बजट के इंतजार में अटका हुआ है। शहर के कई जनप्रतिनिधि इसी कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन अब भी विकास कार्यों के लिए चक्कर लगाने को मजबूर है।