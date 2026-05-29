कोटगेट-सांखला फाटक पर अंडरब्रिज योजना का विरोध तेज, बोले…‘जुगाड़ू उपाय से बढ़ेंगी नई समस्याएं’

एसोसिएशन अध्यक्ष नरपत सेठिया ने आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन सांखला फाटक पर स्थायी दीवार बनाकर रास्ता बंद करने की तैयारी में है। साथ ही मटका गली से कोयला गली तक तीसरा अंडरब्रिज प्रस्तावित किया गया है, जिससे शहर के भीतर यातायात दबाव और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जनता के हितों के विपरीत कोई काम स्वीकार नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा।सेठिया ने कहा कि कोटगेट पर प्रस्तावित आरयूबी महज चार मीटर चौड़ा और ढाई मीटर ऊंचा होगा, जिससे बड़े वाहन नहीं निकल सकेंगे। बारिश में पानी भराव की समस्या रहेगी। रेलवे क्रॉसिंग भी समाप्त नहीं होगी और दोनों ओर चौराहे बनने से जाम एवं दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पैदल यात्रियों, अग्निशमन वाहनों, बड़ी एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों के लिए सुरक्षित और सुगम रास्ते की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है।