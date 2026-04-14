Jhalawar Accident: बालाजी धाम जा रहे श्रद्धालुओं पर टूटा कहर, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से मासूम की मौत, चीख-पुकार के बीच 17 घायल

अन्य घायलों में पवित्रा बाई (45), गौरीलाल (70), दिव्याशी (4), वेदिका (7), कृष्णा बाई (45), पंकज खाती (30), लीलाबाई (47), ललिता बाई (40), भंवरी बाई (60), रामबाबू (60), सूरज (18), प्रतिज्ञा (15), अयोध्या बाई (60) और अनीता (30) शामिल हैं, जिनका उपचार मनोहर थाना अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही दांगीपुरा थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद में जुट गए। हादसे की खबर फैलते ही नगरवासी भी बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और सहायता में सहयोग किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की गहनता से पड़ताल की जा रही है।