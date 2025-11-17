Rajasthan: तो डिरेल हो जाती ट्रेन; रेलवे ट्रैक पर फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली के उड़े परखच्चे, लोको पायलट ने टाला बड़ा हादसा

जानकारी के अनुसार रविवार को दिल्ली से बीकानेर की तरफ दिल्ली सराय ​बीकानेर एक्सप्रेस आ रही थी। इसी दौरान श्रीडूंगरगढ़ से करीब 2 किलोमीटर आगे बेनीसर के पास पटरियां पार कर रही एक ट्रेक्टर-ट्रॉली रेलवे ट्रैक पर फंस गई। ट्रेन के लोको पायलट ने दूर से ट्रैक पर फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली को देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाए लेकिन ट्रेन की रफ्तार ज्यादा होने के कारण ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी। ट्रेन की टक्कर से ट्रेक्टर और ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए, हालांकि ट्रैक्टर चालक ने कूदकर जान बचाई और मौके से भाग छूटा। घटना के बाद ट्रेन मौके पर रुक गई और घबराहट में ट्रेन के यात्री भी उतर गए। दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।