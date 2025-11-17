Rajasthan: तो डिरेल हो जाती ट्रेन; रेलवे ट्रैक पर फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली के उड़े परखच्चे, लोको पायलट ने टाला बड़ा हादसा

बीकानेर में रेल हादसा, पत्रिका फोटो
Bikaner News: बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में लोको पायलट की सजगता से एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल होने से बच गई। दिल्ली सराय रोहिला से बीकानेर आ रही एक्सप्रेस ट्रेन की रेलवे ट्रैक पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना के बाद रेल यात्रियों में हड़कंप मच गया और यात्री ट्रेन से कूदने लगे। समय रहते ट्रेन रुकने पर बड़ा हादसा टल गया और दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
जानकारी के अनुसार रविवार को दिल्ली से बीकानेर की तरफ दिल्ली सराय बीकानेर एक्सप्रेस आ रही थी। इसी दौरान श्रीडूंगरगढ़ से करीब 2 किलोमीटर आगे बेनीसर के पास पटरियां पार कर रही एक ट्रेक्टर-ट्रॉली रेलवे ट्रैक पर फंस गई। ट्रेन के लोको पायलट ने दूर से ट्रैक पर फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली को देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाए लेकिन ट्रेन की रफ्तार ज्यादा होने के कारण ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी। ट्रेन की टक्कर से ट्रेक्टर और ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए, हालांकि ट्रैक्टर चालक ने कूदकर जान बचाई और मौके से भाग छूटा। घटना के बाद ट्रेन मौके पर रुक गई और घबराहट में ट्रेन के यात्री भी उतर गए। दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर चालक रेलवे ट्रैक के आउटर सिग्नल के पास से ही ट्रैक पार करने का प्रयास जल्दबाजी में कर रहा था। ट्रैक्टर चालक को ट्रेन आने का आभास होने के बावजूद वह जल्दबाजी में ट्रैक पार करने की कोशिश करने लगा। मौके पर लोगों ने शोर मचाकर उसे रुकने को कहा लेकिन वह नहीं माना।
ट्रेन से ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत के बाद अब रेलवे प्रशासन ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और रेल यात्रियों के जीवन को संकट में डालने के अपराध में केस दर्ज कर कार्रवाई करेगा।
