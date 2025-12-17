पढ़ाई का सपना लेकर रूस गए राजस्थान के युवक का शव ताबूत में लौटा, तीन महीने पहले आया था वीडियो

बीकानेर। जिले के छोटे से अरजनसर गांव से विदेश में पढ़ाई का सपना लेकर गए युवक अजय गोदारा रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की चपेट में आ गया। रूस में अजय को मोटी कमाई का झांसा देकर रूसी सशस्त्र बल में भर्ती कर यूक्रेन सीमा पर युद्ध में भेज दिया गया था। युद्ध के दौरान अजय की मौत हो गई। बुधवार को उसका शव रूस से पैतृक गांव अरजनसर पहुंचा। परिजनों ने गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया। शव के साथ रूसी सरकार का पत्र और सेना की वर्दी और रूसी ध्वज भी था।