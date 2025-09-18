यूक्रेन में युद्ध भूमि से बोला बीकानेर का युवक… सही सलामत हूं, वापस गांव बुला लो पापा

बीकानेर। रूस पढ़ने गए अर्जुनसर के युवक अजय गोदारा को यूक्रेन युद्ध में भेजने के बाद से परेशान उसके परिवार के लिए बुधवार सुबह राहत भरी कॉल आई। अजय ने सुबह अपने पिता महावीर प्रसाद को कॉल किया और बताया कि वह सकुशल, सही सलामत है। उसने वापस गांव बुलाने की अपने पिता से गुहार भी की। इस वीडियो कॉल में बेटे का चेहरे देख पिता के चेहरे पर भी चमक तो आ ही गई। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों ने भी राहत की सांस ली।