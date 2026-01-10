Bikaner Camel Festival 2026: अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव का भव्य आगाज, जानें आज कौन-कौनसे होंगे कार्यक्रम?

हेरिटेज वॉक का शुभारंभ केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास और जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल राठौड़ ने की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हजार हवेलियों वाले इस शहर की विरासत को सुरक्षित रखने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि हेरिटेज वॉक के जरिए बीकानेर की सांस्कृतिक पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगी।