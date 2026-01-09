Army Day Parade: जयपुर में सेना परेड का पहला मुख्य रिहर्सल आज, दिखेगी सेना की ताकत; ऐसी रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था

-दर्शकों की बैठक व्यवस्था अक्षय पात्र मंदिर के सामने होगी। दर्शकों को डी-मार्ट सर्किल से महावीर मार्ग और केन्द्रीय विहार मार्ग से आने की सलाह दी गई है।

-परेड और पूर्वाभ्यास के दौरान सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक महल रोड पर सामान्य यातायात बंद रहेगा।

-स्थानीय निवासी महल रोड के समानान्तर मार्गों का उपयोग कर सकेंगे।

-खाटूश्याम सर्किल से अक्षयपात्र की ओर जाने वाला यातायात हल्दीघाटी मार्ग और वीआईटी रोड पर डायवर्ट किया जाएगा।

-विधाणी चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल की ओर जाने वाला यातायात केन्द्रीय विहार मार्ग पर डायवर्ट होगा।

-दबाव अधिक होने पर विधाणी चौराहा से यातायात महात्मा गांधी रोड की ओर भेजा जाएगा।

-राणा सांगा मार्ग और गोनेर मार्ग से आने वाला यातायात द्वारकापुरा/गौतम बुद्ध सर्किल या डी-मार्ट सर्किल से डायवर्ट होगा।

-आवासीय कॉलोनियों के गेट और छोटे रास्तों से महल रोड पर यातायात पूरी तरह निषेध रहेगा।

-आम लोग अपने वाहन हल्दीघाटी मार्ग और राणा सांगा मार्ग से निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़े कर सकेंगे।