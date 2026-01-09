Army Day Parade: जयपुर में सेना परेड का पहला मुख्य रिहर्सल आज, दिखेगी सेना की ताकत; ऐसी रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था

जयपुर की सड़क पर सेना का रिहर्सल। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। सेना दिवस को लेकर आयोजित सेना परेड का पहला मुख्य रिहर्सल आज जगतपुरा स्थित महल रोड पर होगा। जिसमें सेना की अत्याधुनिक हथियार, टैंक, मिसाइलें, हेलिकॉप्टर पास्ट, ड्रोन, पैदल सैनिक व नेपाल आर्मी का बैंड आदि नजर आएंगे।
इस दौरान सेना की ताकत और शौर्य दिखेगा। इसे देखने के लिए आमजन भी शामिल होंगे। यहां करीब डेढ लोग लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान है। करीब 40 हजार लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। अलग-अलग एंट्री निकास गेट व पार्किंग एरिया बनाए गए हैं।
सेना परेड रिहर्सल सुबह 10 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक होगा। दूसरा मुख्य रिहर्सल 11 जनवरी व तीसरा मुख्य रिहर्सल13 जनवरी को होगा और मुख्य परेड समारोह 15 जनवरी को होगा। जिसमें सेना अध्यक्ष भी शामिल होंगे।
-दर्शकों की बैठक व्यवस्था अक्षय पात्र मंदिर के सामने होगी। दर्शकों को डी-मार्ट सर्किल से महावीर मार्ग और केन्द्रीय विहार मार्ग से आने की सलाह दी गई है।
-परेड और पूर्वाभ्यास के दौरान सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक महल रोड पर सामान्य यातायात बंद रहेगा।
-स्थानीय निवासी महल रोड के समानान्तर मार्गों का उपयोग कर सकेंगे।
-खाटूश्याम सर्किल से अक्षयपात्र की ओर जाने वाला यातायात हल्दीघाटी मार्ग और वीआईटी रोड पर डायवर्ट किया जाएगा।
-विधाणी चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल की ओर जाने वाला यातायात केन्द्रीय विहार मार्ग पर डायवर्ट होगा।
-दबाव अधिक होने पर विधाणी चौराहा से यातायात महात्मा गांधी रोड की ओर भेजा जाएगा।
-राणा सांगा मार्ग और गोनेर मार्ग से आने वाला यातायात द्वारकापुरा/गौतम बुद्ध सर्किल या डी-मार्ट सर्किल से डायवर्ट होगा।
-आवासीय कॉलोनियों के गेट और छोटे रास्तों से महल रोड पर यातायात पूरी तरह निषेध रहेगा।
-आम लोग अपने वाहन हल्दीघाटी मार्ग और राणा सांगा मार्ग से निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़े कर सकेंगे।
हल्दीघाटी मार्ग और राणा सांगा मार्ग पर विशेष पार्किंग स्थल बनाए गए हैं।
जयपुर में पहली बार आर्मी-डे परेड का आयोजन 15 जनवरी को महल रोड (जगतपुरा) पर किया जाएगा। इस परेड में सैन्य बल के अधिकारी, जवान सहित कई लोग आएंगे। भारतीय सेना के अनुशासन, शौर्य, वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल-महल रोड तक किया जाएगा। आम दर्शकों के लिए परेड का पूर्वाभ्यास 9, 11, 13 और 15 जनवरी को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहेगा।
