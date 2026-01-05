Army Day Parade: रिहर्सल व परेड के दौरान जयपुर के कई मार्गों पर नो एंट्री, दर्शकों की एंट्री और पार्किंग के लिए रूट तय

-आर्मी-डे परेड के दौरान सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक महल रोड पर सामान्य यातायात बंद रहेगा।

-महल रोड बंद रहने पर स्थानीय निवासी समानांतर मार्गों से आवागमन कर सकेंगे।

-खाटूश्याम सर्किल से एनआरआई चौराहा/अक्षय पात्र जाने वाला यातायात हल्दीघाटी मार्ग व वीआईटी रोड की ओर डायवर्ट रहेगा।

-विद्याधर नगर की ओर से बॉम्बे हॉस्पिटल/अक्षय पात्र जाने वाला यातायात केंद्रीय विहार मार्ग से संचालित होगा।

-यातायात दबाव बढ़ने पर विद्याधर नगर से बॉम्बे हॉस्पिटल की ओर जाने वाले वाहन महात्मा गांधी रोड की ओर मोड़े जाएंगे।

-राणा सांगा मार्ग से अक्षय पात्र/महल रोड जाने वाला यातायात द्वारकापुरी व गौतम बुद्ध सर्किल से डायवर्ट रहेगा।

-गोनेर मार्ग से अक्षय पात्र/महल रोड जाने वाला यातायात डी-मार्ट सर्किल से डायवर्ट किया जाएगा।

-एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल तक महल रोड से जुड़ी कॉलोनियों के गेट व छोटे रास्तों से प्रवेश बंद रहेगा।

-कार्यक्रम में आने वाले वाहनों की पार्किंग हल्दीघाटी मार्ग व राणा सांगा मार्ग पर निर्धारित स्थलों पर होगी।