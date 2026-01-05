Army Day Parade: रिहर्सल व परेड के दौरान जयपुर के कई मार्गों पर नो एंट्री, दर्शकों की एंट्री और पार्किंग के लिए रूट तय

जयपुर की सड़क पर सेना का रिहर्सल। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। आर्मी डे के अवसर पर 15 जनवरी को महल रोड (जगतपुरा) पर आयोजित होने वाली आर्मी डे परेड को लेकर यातायात पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। दर्शकों की बैठक व्यवस्था अक्षय पात्र मंदिर के सामने रहेगी। प्रवेश डी-मार्ट सर्किल से महावीर मार्ग व केंद्रीय विहार मार्ग से होगा।
रिहर्सल व परेड के दौरान कई मार्गों पर 9, 11, 13 और 15 जनवरी को यातायात प्रतिबंधित रहेगा। सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पीटल चौराहा तक महल रोड (जगतपुरा) पर सामान्य यातायात का संचालन बंद रहेगा। एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पीटल चौराहा तक महल रोड पर सामान्य यातायात बंद होने के कारण दाएं और बाईं तरफ रहने वाले स्थानीय निवासी अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए महल रोड के समानांतर मार्गों का उपयोग कर सकेंगे।
-आर्मी-डे परेड के दौरान सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक महल रोड पर सामान्य यातायात बंद रहेगा।
-महल रोड बंद रहने पर स्थानीय निवासी समानांतर मार्गों से आवागमन कर सकेंगे।
-खाटूश्याम सर्किल से एनआरआई चौराहा/अक्षय पात्र जाने वाला यातायात हल्दीघाटी मार्ग व वीआईटी रोड की ओर डायवर्ट रहेगा।
-विद्याधर नगर की ओर से बॉम्बे हॉस्पिटल/अक्षय पात्र जाने वाला यातायात केंद्रीय विहार मार्ग से संचालित होगा।
-यातायात दबाव बढ़ने पर विद्याधर नगर से बॉम्बे हॉस्पिटल की ओर जाने वाले वाहन महात्मा गांधी रोड की ओर मोड़े जाएंगे।
-राणा सांगा मार्ग से अक्षय पात्र/महल रोड जाने वाला यातायात द्वारकापुरी व गौतम बुद्ध सर्किल से डायवर्ट रहेगा।
-गोनेर मार्ग से अक्षय पात्र/महल रोड जाने वाला यातायात डी-मार्ट सर्किल से डायवर्ट किया जाएगा।
-एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल तक महल रोड से जुड़ी कॉलोनियों के गेट व छोटे रास्तों से प्रवेश बंद रहेगा।
-कार्यक्रम में आने वाले वाहनों की पार्किंग हल्दीघाटी मार्ग व राणा सांगा मार्ग पर निर्धारित स्थलों पर होगी।
आर्मी डे परेड में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की फ्लाई-पास्ट, सैन्य टुकड़ियों का मार्च, टैंक, मिसाइल, ड्रोन तकनीक और आधुनिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा।परेड में नेपाल आर्मी बैंड भी हिस्सा लेगा। आयोजन का उद्देश्य सेना और आम लोगों के बीच जुड़ाव को मजबूत करना है।
