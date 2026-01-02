Army Day Parade 2026: जयपुर बनेगा आर्मी के शौर्य का गवाह, परेड को लेकर जगतपुरा में ट्रैफिक डायवर्जन, यहां देखें पूरा ट्रैफिक प्लान

जगतपुरा में महल रोड पर आर्मी डे परेड का पूर्वाभ्यास शुरू, फोटो दिनेश डाबी
जयपुर। शहर में पहली बार आर्मी डे परेड 2026 का ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। जयपुर शहर को आगामी 15 जनवरी को भारतीय सेना की जांबाजी,अनुशासन और बलिदान को नमन करने का अवसर इस बार मिलेगा। शहर के जगतपुरा में महल रोड पर सेना की ऐतिहासिक परेड आगामी 15 जनवरी 2026 को होगी, वहीं परेड की तैयारियों का पूर्वाभ्यास भी शुरू हो गया है।
राष्ट्रीय गौरव के इस आयोजन में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहेंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन में आमजन की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने यातायात व्यवस्था में अस्थायी परिवर्तन किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल स्वयं मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। उन्होंने आमजन से यह आयोजन देश की सेना के सम्मान और गर्व से जुड़ा होने पर सभी शहरवासियों से यातायात डायवर्जन में सहयोग करने की अपील की है।
परेड के पूर्वाभ्यास और 15 जनवरी को मुख्य आयोजन के दौरान एनआरआइ चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा (जगतपुरा) तक महल रोड पर सामान्य यातायात सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगा। जिला प्रशासन परेड को लेकर युद्धस्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। रोड के दोनों तरफ अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया है वहीं क्षतिग्रस्त सड़क और फुटपाथों को मरम्मत और रंग रोगन का काम भी अब अंतिम चरण में चल रहा है।
आर्मी डे परेड देखने आने वाले नागरिक अपने वाहन हल्दीघाटी मार्ग और राणा सांगा मार्ग पर निर्धारित पार्किंग स्थलों में खड़े कर सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित कर तैयारियां शुरू की हैं। पुलिस के आलाधिकारियों ने भी पार्किंग वाले स्थानों का मौका मुआयना किया है। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग के लिए अतिरिक्त वैकल्पिक स्थानों का चयन किया गय है। ताकि वाहनों की संख्या अधिक होने और दबाव बढ़ने पर वाहनों को वैकल्पिक स्थानों की ओर डायवर्ट किया जा सकेगा।
