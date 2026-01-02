2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Army Day Parade 2026: जयपुर बनेगा आर्मी के शौर्य का गवाह, परेड को लेकर जगतपुरा में ट्रैफिक डायवर्जन, यहां देखें पूरा ट्रैफिक प्लान

जयपुर शहर को आगामी 15 जनवरी को भारतीय सेना की जांबाजी,अनुशासन और बलिदान को नमन करने का अवसर इस बार मिलेगा। शहर के जगतपुरा में महल रोड पर सेना की ऐतिहासिक परेड आगामी 15 जनवरी 2026 को होगी, वहीं परेड की तैयारियों का पूर्वाभ्यास भी शुरू हो गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 02, 2026

जगतपुरा में महल रोड पर आर्मी डे परेड का पूर्वाभ्यास शुरू, फोटो दिनेश डाबी

जगतपुरा में महल रोड पर आर्मी डे परेड का पूर्वाभ्यास शुरू, फोटो दिनेश डाबी

जयपुर। शहर में पहली बार आर्मी डे परेड 2026 का ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। जयपुर शहर को आगामी 15 जनवरी को भारतीय सेना की जांबाजी,अनुशासन और बलिदान को नमन करने का अवसर इस बार मिलेगा। शहर के जगतपुरा में महल रोड पर सेना की ऐतिहासिक परेड आगामी 15 जनवरी 2026 को होगी, वहीं परेड की तैयारियों का पूर्वाभ्यास भी शुरू हो गया है।

राष्ट्रीय गौरव के इस आयोजन में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहेंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन में आमजन की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने यातायात व्यवस्था में अस्थायी परिवर्तन किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल स्वयं मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। उन्होंने आमजन से यह आयोजन देश की सेना के सम्मान और गर्व से जुड़ा होने पर सभी शहरवासियों से यातायात डायवर्जन में सहयोग करने की अपील की है।

वैकल्पिक मार्गों से यातायात व्यवस्था का इंतजाम

  • एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक महल रोड के दोनों ओर स्थित कॉलोनियों के स्थानीय निवासी समानांतर मार्गों से आवागमन कर सकेंगे।
  • खाटूश्याम सर्कल से एनआरआई चौराहा व अक्षयपात्र की ओर जाने वाला यातायात एनआरआई चौराहे से हल्दीघाटी मार्ग व बीआईटी रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
  • विधाणी चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल व अक्षयपात्र की ओर जाने वाले वाहन केन्द्रीय विहार मार्ग से गुजरेंगे।
  • यातायात दबाव बढ़ने पर विधाणी चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल की ओर जाने वाले वाहनों को महात्मा गांधी रोड की तरफ मोड़ा जाएगा।
  • राणा सांगा मार्ग से अक्षयपात्र चौराहा (महल रोड) की ओर जाने वाला यातायात द्वारकापुरा सर्कल/गौतम बुद्ध सर्कल से डायवर्ट होगा।
  • गोनेर रोड से अक्षयपात्र चौराहा महल रोड की ओर जाने वाले वाहन डी-मार्ट सर्कल से समानांतर मार्गों पर संचालित किए जाएंगे।
  • एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक महल रोड पर खुलने वाले आवासीय कॉलोनी गेट और छोटे रास्ते अस्थायी रूप से बंद रहेंगे।

सुबह 5 से दोपहर 1 बजे तक महल रोड पर यातायात निषेध

परेड के पूर्वाभ्यास और 15 जनवरी को मुख्य आयोजन के दौरान एनआरआइ चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा (जगतपुरा) तक महल रोड पर सामान्य यातायात सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगा। जिला प्रशासन परेड को लेकर युद्धस्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। रोड के दोनों तरफ अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया है वहीं क्षतिग्रस्त सड़क और फुटपाथों को मरम्मत और रंग रोगन का काम भी अब अंतिम चरण में चल रहा है।

यहां होगी वाहनों की पार्किंग, स्थान चिन्हित

आर्मी डे परेड देखने आने वाले नागरिक अपने वाहन हल्दीघाटी मार्ग और राणा सांगा मार्ग पर निर्धारित पार्किंग स्थलों में खड़े कर सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित कर तैयारियां शुरू की हैं। पुलिस के आलाधिकारियों ने भी पार्किंग वाले स्थानों का मौका मुआयना किया है। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग के लिए अतिरिक्त वैकल्पिक स्थानों का चयन किया गय है। ताकि वाहनों की संख्या अधिक होने और दबाव बढ़ने पर वाहनों को वैकल्पिक स्थानों की ओर डायवर्ट किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें

Jaipur: फर्जी वेबसाइट बनाकर SUV स्कैम, 6 लाख में SUV का झांसा देकर 20 करोड़ की ठगी, तकनीकी एक्सपर्ट अरेस्ट
जयपुर
ठगी केस में आरोपी तकनीकी एक्सपर्ट अरेस्ट, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Army Day Parade 2026: जयपुर बनेगा आर्मी के शौर्य का गवाह, परेड को लेकर जगतपुरा में ट्रैफिक डायवर्जन, यहां देखें पूरा ट्रैफिक प्लान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य ही नहीं, स्वाद और सुविधा का विकल्प भी बन रहा ‘श्री अन्न’

ओपिनियन

जयपुर में अवैध वसूली का बड़ा खुलासा, कैफे मालिक सहित तीन पुलिसकर्मी गिरफ्तार; दोस्त को लूटने वाला आरोपी फरार

Rajasthan Police
जयपुर

भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौते ने दिया बड़ा भू-राजनीतिक संकेत

ओपिनियन

संकल्प पूरे करने के लिए जीवन दृष्टि बदलनी होगी

ओपिनियन

Rajasthan Weather

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.