Jaipur: फर्जी वेबसाइट बनाकर SUV स्कैम, 6 लाख में SUV का झांसा देकर 20 करोड़ की ठगी, तकनीकी एक्सपर्ट अरेस्ट

जयपुर। सिर्फ 6 लाख रुपए में एसयूवी देने का झांसा देकर करीब 20 करोड़ रुपए ठगी के मामले में एसओजी को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी ने इस हाईटेक ठगी गिरोह को तकनीकी सहायता देने वाले आरोपी रजनीश कुमार (37) निवासी नसीरपुर अफजलपुर, रुड़की (उत्तराखंड) को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में पहले ही सरगना बंशीलाल उर्फ प्रिंस सैनी, ममता भाटी और दिनेश बागड़ी को गिरफ्तार कर 18 दिसंबर को न्यायालय में चालान पेश कर चुकी है।