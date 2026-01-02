Jaipur: 18 लोगों को 2-3 साल तक बंधक बनाने वाली संस्था को सिस्टम हर महीने दे रहा था लाखों रुपए का भुगतान

चौंकाने वाली बात यह है कि बंधक बनाए गए कई लोग पिछले दो से तीन वर्षों से उसी आश्रम में जबरन रह रहे थे। जिनमें प्रेम विवाह करने वाली युवतियां भी शामिल थीं। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने लंबे समय में विभागीय अधिकारियों ने कभी मौके पर जाकर निरीक्षण और वहां रह रहे लोगों से संवाद क्यों नहीं किया। वहां जबरन बिना मेहनताने वाली मजदूरी, सवाल करने पर दी जाने वाली सजा और वित्तीय अनियमितताओं के मामले लंबे समय से चल रहे थे। इसके बावजूद विभागीय रिकॉर्ड में सब कुछ ठीक-ठाक बताते हुए आश्रम को नियमित सहायता मिलती रही। इससे विभाग की मॉनिटरिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।