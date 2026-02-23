जयपुर में ऑनलाइन सट्टा: लैपटॉप, सिम कार्ड और लाखों का हिसाब बरामद; UAE और नेपाल तक फैले गिरोह के तार, 5 गिरफ्तार

जयपुर: पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे वज्र प्रहार 2.0 अभियान के तहत जयपुर पश्चिम जिला पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग सट्टा मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चित्रकूट थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले में विदेशी कनेक्शन की जांच की जा रही है।