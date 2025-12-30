30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

जयपुर

Army Day Parade: राजस्थान में पहली बार सैन्य क्षेत्र से बाहर हो रही आर्मी डे परेड ? जानें कारण

Military Power: टैंक, मिसाइल, ड्रोन और 1000 ड्रोन्स का होगा शो , जयपुर में पहली बार होगा थल सेना दिवस परेड का ऐतिहासिक आयोजन, मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 30, 2025

Indian Army: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना प्रत्येक देशवासी का गर्व और अभिमान है। सेना के शौर्य, त्याग और बलिदान के कारण ही देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि 78वें थल सेना दिवस परेड का आयोजन जयपुर के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि यह पहली बार सैन्य छावनी से बाहर आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

इसलिए होगी महल रोड पर आर्मी डे परेड

भारतीय सेना प्रत्येक देशवासी का गर्व और अभिमान है। सेना के पराक्रम, त्याग और बलिदान के कारण ही हम सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। आर्मी डे परेड का यह आयोजन न सिर्फ जयपुर बल्कि समस्त राजस्थानवासियों के लिए जवानों की अटूट राष्ट्रभक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर आर्मी डे परेड का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन जयपुर में होने जा रहा है। 15 जनवरी को होने जा रही इस परेड के आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों ताकि वे सेना की वीरगाथा के बारे में और अधिक जान सके।

1: पहली बार सैन्य क्षेत्र से बाहर परेड

15 जनवरी को जगतपुरा स्थित महल रोड पर मुख्य परेड का आयोजन होगा। यह पहला अवसर होगा जब आर्मी डे परेड सैन्य छावनी से बाहर आम नागरिकों के बीच आयोजित की जाएगी।

2: रिहर्सल भी देख सकेंगे आमजन

9, 11 और 13 जनवरी को परेड की रिहर्सल आयोजित की जाएगी। प्रत्येक दिन लगभग डेढ़ लाख लोग इस भव्य आयोजन के साक्षी बनेंगे।

3: नारी शक्ति और पूर्व सैनिकों की विशेष भागीदारी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, नारी शक्ति, पूर्व सैनिक और आमजन अधिक से अधिक संख्या में परेड में शामिल हों।

4: सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन

परेड में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की फ्लाई-पास्ट, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। नेपाल आर्मी बैंड भी परेड का हिस्सा बनेगा।

5: शौर्य संध्या 2026 का आयोजन

15 जनवरी को एसएमएस स्टेडियम में ‘शौर्य संध्या 2026’ आयोजित होगी। इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित भव्य लाइट एंड साउंड शो, 1000 ड्रोन शो, शहीदों के परिजनों का सम्मान और पारंपरिक युद्ध कलाओं का प्रदर्शन होगा।

6: ‘नो योर आर्मी’ प्रदर्शनी

8 से 12 जनवरी तक सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज परिसर में ‘नो योर आर्मी’ प्रदर्शनी लगेगी, जहां आमजन सेना की आधुनिक हथियार प्रणालियों और रक्षा तकनीक को करीब से देख सकेंगे।

New Year Projects: नववर्ष पर इस शहर की बल्ले-बल्ले, पेयजल से लेकर स्टेडियम तक कई बड़ी परियोजनाएं होंगी शुरू
अजमेर
image

Published on:

30 Dec 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Army Day Parade: राजस्थान में पहली बार सैन्य क्षेत्र से बाहर हो रही आर्मी डे परेड ? जानें कारण

