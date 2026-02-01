Rajasthan Murder: बुजुर्ग पिता ने बेची जमीन, शराब के नशे में बौखला उठे बेटे, लाठी-सरियों से पीट-पीटकर मार डाला

जानकारी के अनुसार मृतक की शिनाख्त उम्मेद सिंह (62) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उम्मेद सिंह ने अपने बेटों की सहमति के बिना एक बीघा जमीन बेच दी थी। इसे लेकर घर में विवाद चल रहा था। रविवार को इसी बात पर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि शराब के नशे में धुत दोनों बेटे शंकर सिंह और अमर सिंह ने पिता पर लाठी-सरियों और लात-घूंसों से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उम्मेद सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पत्नी ने पति की मौत की सूचना रेनवाल पुलिस को दी। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बेटे शराब पीने के आदी थे और विवाद के चलते हत्या कर दी।