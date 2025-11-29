अलवर में सड़क हादसे से भड़का विवाद, जिला अस्पताल में मारपीट तक पहुंचा मामला

अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम जेल चौराहे के पास हुए एक सड़क हादसे ने कुछ ही देर में गंभीर विवाद का रूप ले लिया। घटना के बाद दोनों पक्षों में तनातनी इतनी बढ़ गई कि मामला जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिस पर मोनू योगी अपनी मां के साथ सवार थे। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके सिर की चोटों का इलाज किया गया।