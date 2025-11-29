अलवर में सड़क हादसे से भड़का विवाद, जिला अस्पताल में मारपीट तक पहुंचा मामला

अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम जेल चौराहे के पास हुए एक सड़क हादसे ने कुछ ही देर में गंभीर विवाद का रूप ले लिया। घटना के बाद दोनों पक्षों में तनातनी इतनी बढ़ गई कि मामला जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिस पर मोनू योगी अपनी मां के साथ सवार थे। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके सिर की चोटों का इलाज किया गया।
इधर, कुछ देर बाद कार सवार पक्ष भी अस्पताल पहुंच गया और उन्होंने अलग-अलग आरोप लगाए। उनका कहना है कि जैन मंदिर के पास स्कूटी सवारों ने उनकी गाड़ी रुकवाकर उनके भाई पर हमला किया। आरोप है कि बुलाए गए कुछ युवकों ने उनके भाई की पिटाई की, जिससे मामला आपसी झगड़े में बदल गया।
इस दौरान अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में फिर से हंगामा खड़ा हो गया, जहां 8–10 युवकों द्वारा एक युवक पर हमला किए जाने का वीडियो सामने आया। मौजूद पुलिसकर्मी ने बीच में आकर स्थिति को काबू किया। इसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया।
पीड़ित पक्ष के युवक भारत ने भी दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया है। दोनों ओर से हादसे और मारपीट के परस्पर विरोधी दावे किए जा रहे हैं, जिससे पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं फिलहाल, कोतवाली पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के साथ चश्मदीदों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस का कहना है कि यह स्पष्ट किया जाएगा कि विवाद की जड़ सड़क दुर्घटना थी या पहले से चली आ रही रंजिश।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग