Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर में सड़क हादसे से भड़का विवाद, जिला अस्पताल में मारपीट तक पहुंचा मामला

अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम जेल चौराहे के पास हुए एक सड़क हादसे ने कुछ ही देर में गंभीर विवाद का रूप ले लिया। घटना के बाद दोनों पक्षों में तनातनी इतनी बढ़ गई कि मामला जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड तक पहुंच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 29, 2025

अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम जेल चौराहे के पास हुए एक सड़क हादसे ने कुछ ही देर में गंभीर विवाद का रूप ले लिया। घटना के बाद दोनों पक्षों में तनातनी इतनी बढ़ गई कि मामला जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिस पर मोनू योगी अपनी मां के साथ सवार थे। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके सिर की चोटों का इलाज किया गया।

इधर, कुछ देर बाद कार सवार पक्ष भी अस्पताल पहुंच गया और उन्होंने अलग-अलग आरोप लगाए। उनका कहना है कि जैन मंदिर के पास स्कूटी सवारों ने उनकी गाड़ी रुकवाकर उनके भाई पर हमला किया। आरोप है कि बुलाए गए कुछ युवकों ने उनके भाई की पिटाई की, जिससे मामला आपसी झगड़े में बदल गया।

इस दौरान अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में फिर से हंगामा खड़ा हो गया, जहां 8–10 युवकों द्वारा एक युवक पर हमला किए जाने का वीडियो सामने आया। मौजूद पुलिसकर्मी ने बीच में आकर स्थिति को काबू किया। इसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया।

पीड़ित पक्ष के युवक भारत ने भी दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया है। दोनों ओर से हादसे और मारपीट के परस्पर विरोधी दावे किए जा रहे हैं, जिससे पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं फिलहाल, कोतवाली पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के साथ चश्मदीदों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस का कहना है कि यह स्पष्ट किया जाएगा कि विवाद की जड़ सड़क दुर्घटना थी या पहले से चली आ रही रंजिश।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 01:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में सड़क हादसे से भड़का विवाद, जिला अस्पताल में मारपीट तक पहुंचा मामला

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

1 दिसंबर से चलेगी नई ट्रेन, अलवर जंक्शन पर आने का यह रहेगा टाइम 

अलवर

घर के बाहर साइकिल चला रहे दो साल के बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचला, मौत… 5 नवंबर को मनाया था जन्मदिन 

अलवर

राजस्थान: होटल में दूसरी शादी करने पहुंचा कांस्टेबल, पहली पत्नी पहुंची तो बाथरूम में छिप गए दोनों, मेहमान भूखे लौटे

Alwar police constable tried second marriage
अलवर

Rajasthan : तेज रफ्तार डंपर ने ज्वैलर को मारी टक्कर, 200 मीटर तक घसीटता ले गया, मैरिज एनिवर्सरी के दिन हुई दर्दनाक मौत

Alwar Kotputli-Behror Highway high speed dumper crushed jeweler Gaurav Verma 200 meters dragging Marriage anniversary day painful death
अलवर

Rajasthan: शादी की सालगिरह के दिन डंपर की टक्कर से ज्वेलर की मौत, हादसे से कुछ पहले पत्नी ने डाली थी बधाई पोस्ट

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.