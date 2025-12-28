विवाहिता से बलात्कार कर रुपए ऐंठे, 2 साल के मासूम बेटे पर भी की नीयत खराब, गर्म चिमटे से हाथ जलाया

16 अक्टूबर को वह अपने दोस्त के साथ पीड़िता के पीहर पहुंचा। ब्लैकमेल कर एक लाख 56 हजार रुपए, आभूषण व ब्लैंक चेक ले लिए और उसे जयपुर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया और बलात्कार किया। 17 अक्टूबर को आरोपी पीड़िता को जयपुर कोर्ट में एक वकील के पास ले गया। कुछ कागजों और स्टॉप पेपर पर पीड़िता के हस्ताक्षर कराए। मना करने पर आरोपी ने पीड़िता के बेटे को जान से मारने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धमकी दी। एक दिसंबर को उसे टपूकड़ा के एक फ्लैट में ले जाकर बंद कर दिया। वहां बलात्कार किया। पीड़िता व बेटे के साथ मारपीट भी की।