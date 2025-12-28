28 दिसंबर 2025,

रविवार

अलवर

विवाहिता से बलात्कार कर रुपए ऐंठे, 2 साल के मासूम बेटे पर भी की नीयत खराब, गर्म चिमटे से हाथ जलाया

अलवर। शहर के एनईबी थाने में 28 वर्षीय विवाहिता ने 22 वर्षीय युवक के खिलाफ ब्लैकमेल कर कई बार बलात्कार करने और जान से मारने का प्रयास करने का मामला दर्ज कराया है। आरोपी ने पीड़िता को कई स्थानों पर ले जाकर बलात्कार किया और रुपए भी ऐंठ लिए, वहीं उसके दो साल के बेटे के साथ भी गलत हरकत की।

अलवर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 28, 2025

सांकेतिक तस्वीर

अलवर। शहर के एनईबी थाने में 28 वर्षीय विवाहिता ने 22 वर्षीय युवक के खिलाफ ब्लैकमेल कर कई बार बलात्कार करने और जान से मारने का प्रयास करने का मामला दर्ज कराया है। आरोपी ने पीड़िता को कई स्थानों पर ले जाकर बलात्कार किया और रुपए भी ऐंठ लिए, वहीं उसके दो साल के बेटे के साथ भी गलत हरकत की। विरोध करने पर आरोपी ने मासूम के हाथ पर गर्म चिमटे से दाग दिया। पीड़िता ने अब पुलिस को आरोपी के खिलाफ शिकायत दी है।

ये है पूरा मामला

पीड़िता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि ऋषम शर्मा पुत्र संतोष कुमार निवासी ठठेरा मोहल्ला, राजगढ़ से उसकी जान-पहचान थी। दोनों वाॅट्सऐप चैटिंग पर बातचीत करते थे। आरोप है कि 15 अप्रेल 2025 को पति को चैटिंग दिखाने की धमकी देकर वह पीड़िता को दोस्त के होटल में ले गया। जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी ब्लैकमेल कर अलग-अलग जगहों पर ले जाकर बलात्कार करता रहा।

यह भी आरोप है कि उसने पीड़िता से कई बार रुपए लिए। 7 सितंबर को पीड़िता के घर जाकर उसने आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए व आभूषण ले लिए। इसके बाद पीड़िता व उसके दो साल के बेटे को जयपुर ले गया। आरोपी 10 सितंबर को पीड़िता को लेकर अलवर कोर्ट आया। पीड़िता के पति से 30 लाख रुपए मांगे और तलाक देने को कहा। मना करने पर आरोपी ने उससे झगड़ा किया।

दो साल के मासूम बेटे पर भी बुरी नजर डाली

16 अक्टूबर को वह अपने दोस्त के साथ पीड़िता के पीहर पहुंचा। ब्लैकमेल कर एक लाख 56 हजार रुपए, आभूषण व ब्लैंक चेक ले लिए और उसे जयपुर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया और बलात्कार किया। 17 अक्टूबर को आरोपी पीड़िता को जयपुर कोर्ट में एक वकील के पास ले गया। कुछ कागजों और स्टॉप पेपर पर पीड़िता के हस्ताक्षर कराए। मना करने पर आरोपी ने पीड़िता के बेटे को जान से मारने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धमकी दी। एक दिसंबर को उसे टपूकड़ा के एक फ्लैट में ले जाकर बंद कर दिया। वहां बलात्कार किया। पीड़िता व बेटे के साथ मारपीट भी की।

पीहर आते वक्त किया अगवा

पीड़िता 22 दिसंबर को पीहर आने लगी, तो आरोपी ने उसे फ्लैट में बंद कर दिया। पीड़िता के दो साल के बेटे के साथ आपत्तिजनक हरकत की। विरोध करने पर गर्म चिमटे से उसके बेटे का हाथ जला दिया। 25 दिसंबर को भी बलात्कार किया। विरोध करने पर जलाकर मारने का प्रयास किया। 26 दिसंबर को मौका पाकर पीड़िता ने पिता को फोन कर बुलाया। फिर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / विवाहिता से बलात्कार कर रुपए ऐंठे, 2 साल के मासूम बेटे पर भी की नीयत खराब, गर्म चिमटे से हाथ जलाया

