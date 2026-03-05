Rajasthan Housing Board: राजस्थान आवासन मंडल भले ही नई हाउसिंग सोसायटी धरातल पर लाने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन 11 साल में 22 खाली फ्लैट नहीं बेच पाया। इसका कारण फ्लैट की कीमतों में उछाल बताया जा रहा है। अब फिर से आवासन मंडल इनकी बिक्री की योजना बना रहा है।