होली के बाद अलवर जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़, लगी लंबी कतार 

होली के त्योहार के बाद गुरुवार को अलवर जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। पिछले दो दिनों के बाद बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे, जिससे ओपीडी और वार्ड में मरीजों की लंबी कतारें लग गईं। सुबह से ही पर्ची काउंटर और विभिन्न विभागों के बाहर मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ नजर आई।