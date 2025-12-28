चौमूं हिंसा मामला: उपद्रव करने वाले 19 आरोपी गिरफ्तार

घटना के दूसरे दिन शनिवार को चौमूं शहर में हालात सामान्य होते नजर आए। बाजार खुले और लोग अपनी दिनचर्या में लौटे, हालांकि तनाव की छाया अब भी बनी रही। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रखा। बस स्टैंड, रावण गेट,लक्ष्मीनाथ चौक और इमाम चौक पर देर रात तक पुलिस का पहरा रहा। शनिवार को एडीसीपी राजेश गुप्ता और एसीपी (आईपीएस) उषा यादव सहित वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार बैठकें चलीं। वहीं, शुक्रवार को हिरासत में लिए गए करीब 125 उपद्रवियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिनमें से 19 जनों को मुकदमें में गिरफ्तार किया है।उल्लेखनीय है कि चौमूं बस स्टैंड स्थित धार्मिक स्थल के सामने वर्षों से पड़े पत्थरों को हटाने को लेकर समुदाय विशेष से बनी सहमति के बाद गुरुवार देर शाम कार्रवाई की गई थी। इसी दौरान धार्मिक स्थल के आगे गाटर लगाकर रेलिंग लगाए जाने से विवाद उत्पन्न हो गया। रेलिंग हटाने की मांग पर लोग भड़क गए और पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े।बस स्टैंड पर पुलिस का कड़ा पहरा