चौमूं हिंसा मामला: उपद्रव करने वाले 19 आरोपी गिरफ्तार

चौमूंशहर में धार्मिक स्थल पर रेलिंग लगाने को लेकर गुरुवार रात भड़के विवाद के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए शनिवार को मुख्य आरोपियों सहित 19 जनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, राजकार्य में बाधा डालने और जानलेवा हमले की धाराओं में 35 नामजद सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं रविवार सुबह सात बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया है। आरएसी की कंपनियां, स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस बल ने चौमूं थाने से अशोक प्लाजा होकर इमाम चौक की ओर फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।हालात हो रहे है सामान्य
घटना के दूसरे दिन शनिवार को चौमूं शहर में हालात सामान्य होते नजर आए। बाजार खुले और लोग अपनी दिनचर्या में लौटे, हालांकि तनाव की छाया अब भी बनी रही। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रखा। बस स्टैंड, रावण गेट,लक्ष्मीनाथ चौक और इमाम चौक पर देर रात तक पुलिस का पहरा रहा। शनिवार को एडीसीपी राजेश गुप्ता और एसीपी (आईपीएस) उषा यादव सहित वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार बैठकें चलीं। वहीं, शुक्रवार को हिरासत में लिए गए करीब 125 उपद्रवियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिनमें से 19 जनों को मुकदमें में गिरफ्तार किया है।उल्लेखनीय है कि चौमूं बस स्टैंड स्थित धार्मिक स्थल के सामने वर्षों से पड़े पत्थरों को हटाने को लेकर समुदाय विशेष से बनी सहमति के बाद गुरुवार देर शाम कार्रवाई की गई थी। इसी दौरान धार्मिक स्थल के आगे गाटर लगाकर रेलिंग लगाए जाने से विवाद उत्पन्न हो गया। रेलिंग हटाने की मांग पर लोग भड़क गए और पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े।बस स्टैंड पर पुलिस का कड़ा पहरा
धार्मिक स्थल के बाहर से रेलिंग का सामान हटाने की कार्रवाई पुलिस ने स्वयं की निगरानी में पूरी कराई। इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए वाटर केनन और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किए गए। हालांकि तमाशबीन लोगों की बार-बार भीड़ लगती रही। जिन्हें फोर्स हटाती नजर आई। शनिवार को बस स्टैंड पर पुलिस की निगरानी में धार्मिक स्थल के बाहर से रेलिंग का सामान हटवाया गया। इस दौरान वाटर कैनन और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात रहे।
यह हुए गिरफ्तारपुलिस ने बताया कि पठानों का मोहल्ला निवासी मुख्तार अली, आकिब, मोहसीन खान, जहीन खान, अरबाज, ताहिर आलम, फरदीन, फैजान खान, जावेद खान, जोगियो का मोहल्ला निवासी उमर बेग, हाजी कॉलोनी कुम्हारो का मोहल्ला निवासी हैदर अली, फकीरो का मोहल्ला निवासी समीर, हाजी कॉलोनी इमाम चौक निवासी आबिद, शाहरूख, इमाम चौक निवासी सलमान, कुम्हारो का मोहल्ला निवासी कामरान, अशोक प्लाजा होटल के पास निवासी जाबाज, अशोक प्लाजा निवासी जावेद कुरैशी, लुहारो का मोहल्ला निवासी वसीम कुरैशी को गिरफ्तार किया है।
पुलिसकर्मियों का करवाया मेडिकलपथराव में चौमूं थाने के कांस्टेबल संजय, गोवर्धन, मदन, हेड कांस्टेबल बलवीर, अमीचंद सहित हरमाड़ा, दौलतपुरा और आमेर क्षेत्र के कुल 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका राजकीय उप जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया।इनका कहना है
कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। दर्ज मुकदमे में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराओं में कार्रवाई की गई है।
