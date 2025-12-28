28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

चौमूं हिंसा मामला: उपद्रव करने वाले 19 आरोपी गिरफ्तार

चौमूंशहर में धार्मिक स्थल पर रेलिंग लगाने को लेकर गुरुवार रात भड़के विवाद के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए शनिवार को मुख्य आरोपियों सहित 19 जनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, राजकार्य में बाधा डालने और जानलेवा हमले की धाराओं में 35 नामजद सहित अन्य के खिलाफ [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Lalit Tiwari

Dec 28, 2025

चौमूंशहर में धार्मिक स्थल पर रेलिंग लगाने को लेकर गुरुवार रात भड़के विवाद के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए शनिवार को मुख्य आरोपियों सहित 19 जनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, राजकार्य में बाधा डालने और जानलेवा हमले की धाराओं में 35 नामजद सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं रविवार सुबह सात बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया है। आरएसी की कंपनियां, स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस बल ने चौमूं थाने से अशोक प्लाजा होकर इमाम चौक की ओर फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।हालात हो रहे है सामान्य

घटना के दूसरे दिन शनिवार को चौमूं शहर में हालात सामान्य होते नजर आए। बाजार खुले और लोग अपनी दिनचर्या में लौटे, हालांकि तनाव की छाया अब भी बनी रही। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रखा। बस स्टैंड, रावण गेट,लक्ष्मीनाथ चौक और इमाम चौक पर देर रात तक पुलिस का पहरा रहा। शनिवार को एडीसीपी राजेश गुप्ता और एसीपी (आईपीएस) उषा यादव सहित वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार बैठकें चलीं। वहीं, शुक्रवार को हिरासत में लिए गए करीब 125 उपद्रवियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिनमें से 19 जनों को मुकदमें में गिरफ्तार किया है।उल्लेखनीय है कि चौमूं बस स्टैंड स्थित धार्मिक स्थल के सामने वर्षों से पड़े पत्थरों को हटाने को लेकर समुदाय विशेष से बनी सहमति के बाद गुरुवार देर शाम कार्रवाई की गई थी। इसी दौरान धार्मिक स्थल के आगे गाटर लगाकर रेलिंग लगाए जाने से विवाद उत्पन्न हो गया। रेलिंग हटाने की मांग पर लोग भड़क गए और पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े।बस स्टैंड पर पुलिस का कड़ा पहरा

धार्मिक स्थल के बाहर से रेलिंग का सामान हटाने की कार्रवाई पुलिस ने स्वयं की निगरानी में पूरी कराई। इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए वाटर केनन और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किए गए। हालांकि तमाशबीन लोगों की बार-बार भीड़ लगती रही। जिन्हें फोर्स हटाती नजर आई। शनिवार को बस स्टैंड पर पुलिस की निगरानी में धार्मिक स्थल के बाहर से रेलिंग का सामान हटवाया गया। इस दौरान वाटर कैनन और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात रहे।

यह हुए गिरफ्तारपुलिस ने बताया कि पठानों का मोहल्ला निवासी मुख्तार अली, आकिब, मोहसीन खान, जहीन खान, अरबाज, ताहिर आलम, फरदीन, फैजान खान, जावेद खान, जोगियो का मोहल्ला निवासी उमर बेग, हाजी कॉलोनी कुम्हारो का मोहल्ला निवासी हैदर अली, फकीरो का मोहल्ला निवासी समीर, हाजी कॉलोनी इमाम चौक निवासी आबिद, शाहरूख, इमाम चौक निवासी सलमान, कुम्हारो का मोहल्ला निवासी कामरान, अशोक प्लाजा होटल के पास निवासी जाबाज, अशोक प्लाजा निवासी जावेद कुरैशी, लुहारो का मोहल्ला निवासी वसीम कुरैशी को गिरफ्तार किया है।

पुलिसकर्मियों का करवाया मेडिकलपथराव में चौमूं थाने के कांस्टेबल संजय, गोवर्धन, मदन, हेड कांस्टेबल बलवीर, अमीचंद सहित हरमाड़ा, दौलतपुरा और आमेर क्षेत्र के कुल 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका राजकीय उप जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया।इनका कहना है

कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। दर्ज मुकदमे में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराओं में कार्रवाई की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 12:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / चौमूं हिंसा मामला: उपद्रव करने वाले 19 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

AI पानी ही नहीं पी रहा बिजली भी खा रहा, डेटा सेंटर्स की बढ़ती भूख पर्यावरण को पहुंचा रही नुकसान

जयपुर

जयपुर में पूर्व डीजी ने पिस्टल लहराई! प्रसादी कार्यक्रम में मौजूद लोगों से हुई धक्का-मुक्की, डर के मारे ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागा

Former DG Navdeep Singh
जयपुर

आसमान पर जयपुरी पतंगों का रहेगा राज… बरेली, कानपुर और रामपुर से सस्ती

जयपुर

सूदखोरी की प्रताड़ना से तंग बुजुर्ग ने खाया विषाक्त पदार्थ, मौत

जयपुर

पावणे पधारे म्हारै जैपुर…स्मारकों से बाजार तक पर्यटन की जय…जय

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.