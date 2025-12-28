28 दिसंबर 2025,

अलवर

अलवर में बेटी के जन्म पर अनोखा जश्न, अस्पताल से घर तक लग्जरी कार में लाए,फूलों और पटाखों से मनाई खुशियां

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर क्षेत्र के गांव मल्लुवास में बेटी के जन्म पर खुशियों का प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

Dec 28, 2025

फोटो पत्रिका

बानसूर (अलवर)। कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर क्षेत्र के गांव मल्लुवास में बेटी के जन्म पर खुशियों का प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला। मल्लुवास निवासी अनिल यादव के परिवार में 24 दिसंबर को उस समय खुशी की लहर दौड़ गई, जब बहरोड़ जिला अस्पताल में उनकी पुत्रवधू ज्योति यादव ने बेटी गीतिका को जन्म दिया। बेटी के जन्म की सूचना मिलते ही परिवार और गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया और पटाखे छोड़कर खुशियां मनाई गईं।

ऑडी कार में सजा-संवार कर लाई गई बेटी

बेटी को सम्मान के साथ घर लाने के लिए परिवार ने विशेष तैयारी की। बहरोड़ जिला अस्पताल से मल्लुवास तक करीब 35 किलोमीटर की दूरी के लिए 31 हजार रुपए में ऑडी कार बुक की गई। कार को रंग-बिरंगे गुब्बारों, फूलों और सजावटी सामग्री से सजाया गया। जैसे ही सजी हुई कार गांव पहुंची, ग्रामीणों ने फूलों की पंखुड़ियां बिखेरकर बेटी का स्वागत किया। घर के बाहर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गईं और खुशी के इजहार में पटाखे भी चलाए गए।

सेना में कार्यरत पिता ने दिया संदेश

बेटी के पिता नीतीश यादव भारतीय सेना में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि बेटी का जन्म उनके लिए गर्व और खुशी की बात है। बेटी किसी से कम नहीं होती, वह घर और समाज दोनों का भविष्य संवारती हैं। बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर उन्होंने समाज को यह संदेश दिया है कि बेटियों का स्वागत पूरे सम्मान और उत्साह के साथ होना चाहिए।

क्षेत्र में बनी चर्चा का विषय

इस अनोखे जश्न की चर्चा पूरे क्षेत्र में होती रही। ग्रामीणों ने परिवार की इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज में फैली कुरीतियों को तोड़ने वाला कदम बताया। साथ ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का सकारात्मक संदेश भी दिया गया।

