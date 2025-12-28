अलवर में बेटी के जन्म पर अनोखा जश्न, अस्पताल से घर तक लग्जरी कार में लाए,फूलों और पटाखों से मनाई खुशियां

बेटी को सम्मान के साथ घर लाने के लिए परिवार ने विशेष तैयारी की। बहरोड़ जिला अस्पताल से मल्लुवास तक करीब 35 किलोमीटर की दूरी के लिए 31 हजार रुपए में ऑडी कार बुक की गई। कार को रंग-बिरंगे गुब्बारों, फूलों और सजावटी सामग्री से सजाया गया। जैसे ही सजी हुई कार गांव पहुंची, ग्रामीणों ने फूलों की पंखुड़ियां बिखेरकर बेटी का स्वागत किया। घर के बाहर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गईं और खुशी के इजहार में पटाखे भी चलाए गए।