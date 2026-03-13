मौसम का बदलेगा मिजाज, अगले 2-3 दिन अंधड़ और बारिश की संभावना

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी 10 से 12 दिनों के भीतर दो नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने की संभावना है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। बादल छाने, हल्की बारिश और बूंदाबांदी के कारण तापमान में भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। विशेषज्ञों के अनुसार इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से राज्य में अगले करीब दो सप्ताह तक गर्मी सामान्य रहने की उम्मीद है। दिन के तापमान में अचानक बढ़ोतरी नहीं होगी और मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रह सकता है।