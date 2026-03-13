अलवर में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत, एजेंसी के बाहर लगी लंबी लाइन

इस दौरान कुछ उपभोक्ता पुलिसकर्मियों से भी उलझ गए और उन्होंने सवाल किया कि पुलिस उनकी मदद करने आई है या उन्हें सिलेंडर लेने से रोकने के लिए। बाद में पुलिसकर्मियों ने लोगों को शांत कर समझाइश दी। जिला प्रशासन ने गैस आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। उपभोक्ता गैस से संबंधित शिकायत के लिए कंट्रोल रूम नंबर 0144-2338000 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपात स्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।