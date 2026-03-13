राजस्थान दिवस की कार्यक्रमों की शुरुआत कल से, 19 मार्च तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर पिछले साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने की शुरुआत की गई। इसी क्रम में जिले में 14 से 19 मार्च से विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि जिले में राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत 14 मार्च से सात दिवसीय स्वच्छता सप्ताह के साथ होगी, जिसके तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम में होगा।