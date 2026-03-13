13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

एनसीआर में कोयला आधारित उद्योगों पर सख्ती, स्वच्छ ईंधन अपनाने के निर्देश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कोयला आधारित उद्योगों पर सख्ती की तैयारी शुरू हो गई है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

Mar 13, 2026

अलवर. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कोयला आधारित उद्योगों पर सख्ती की तैयारी शुरू हो गई है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अलवर, भिवाड़ी, नीमराणा और टपूकड़ा क्षेत्र में संचालित उद्योगों को कोयले के स्थान पर वैकल्पिक और स्वच्छ ईंधन अपनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उद्योगों और अन्य हितधारकों से इस संबंध में सुझाव भी मांगे गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय अलवर-भिवाड़ी की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि कोयला आधारित इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से स्वच्छ ईंधन की ओर शिफ्ट करना होगा, ताकि एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके तहत उद्योगों को प्राकृतिक गैस (सीएनजी, एलएनजी, आरएलएनजी), बायोगैस, अक्षय ऊर्जा स्रोत और विद्युत जैसे विकल्प अपनाने के लिए कहा गया है। दरअसल, यह निर्देश उच्चतम न्यायालय में चल रहे एम.सी. मेहता बनाम केंद्र सरकार प्रकरण में दिए गए आदेशों की पालना में जारी किए गए हैं। मंडल ने स्पष्ट किया है कि यह आम सूचना के रूप में जारी की गई है और यदि किसी उद्योग को इस संबंध में आपत्ति है्र तो वह निर्धारित समय सीमा में न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है।
उद्योगों को बदलाव के लिए मिलेगा समय
कोयला आधारित उद्योगों को वैकल्पिक ईंधन अपनाने के लिए कुछ समय दिया जाएगा, ताकि उद्योग अपने बॉयलर और मशीनरी को गैस या विद्युत आधारित प्रणाली में बदल सकें। हालांकि उद्योगपतियों का कहना है कि फिलहाल क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सीमित है। गैस पाइपलाइन और सप्लाई नेटवर्क पूरी तरह विकसित नहीं होने से उद्योगों को संचालन लागत बढ़ने और उत्पादन प्रभावित होने की चिंता है।
एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर फोकस
भिवाड़ी-नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र लंबे समय से वायु प्रदूषण को लेकर चर्चा में रहा है। एनसीआर के शहरों में खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए कोयला जैसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन पर निर्भरता कम करने की नीति बनाई जा रही है। इसी के तहत उद्योगों को स्वच्छ ईंधन अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाने को कहा गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 10:55 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / एनसीआर में कोयला आधारित उद्योगों पर सख्ती, स्वच्छ ईंधन अपनाने के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चिकित्सकों के विवाद में फंसे एमएलसी कार्य, सैटेलाइट अस्पताल में रिपोर्ट में हो रही देरी

अलवर

Patrika Big Impact: अलवर में अवैध भू-रूपांतरण पर बड़ा एक्शन; 9 बीघा ग्रीनबेल्ट को आवासीय दिखाकर दिए सभी पट्टे निरस्त

अलवर नगर निगम, पत्रिका फाइल फोटो
अलवर

मिशन आकाश व टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की समीक्षा

अलवर

VIDEO: आईटीबीपी ट्रेनिंग कैंप के पास जंगल में लगी आग, जवानों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू 

अलवर

विदेश में नौकरी का झांसा देकर म्यांमार भेजते थे युवक, साइबर ठगी करवाने वाले 2 गिरफ्तार

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.