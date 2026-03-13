अलवर में इस साल शुरू होंगे दो नए ITI कॉलेज, चार ट्रेड में मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण

representative picture
अलवर जिले में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चार नई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) स्थापित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों के शुरू होने से जिले के युवाओं और विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के ज्यादा अवसर मिलेंगे।
अलवर में वर्तमान में लगभग 18 आईटीआई संचालित हैं। चार नई आइटीआइ बनने के बाद इनकी संख्या बढ़कर करीब 22 हो जाएगी, जिससे जिले में तकनीकी शिक्षा का दायरा और विस्तृत होगा। गौरतलब है कि अलवर जिला औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां कई औद्योगिक इकाइयां और फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जहां प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की लगातार मांग रहती है। ऐसे में युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
नई आइटीआइ खुलने से विद्यार्थियों अन्य शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवा इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, वेल्डिंग वर्कशॉप या अन्य तकनीकी कार्य शुरू कर अपना स्वयं का व्यवसाय भी स्थापित कर सकते हैं।
अलवर जिले में दो, बहरोड़ कोटपूतली व खैरथल तिजारा में एक-एक आइटीआइ भवन तैयार हो रहा है। तीन इसी साल बनकर तैयार हो जाएंगे और एक के अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है - सतीश कुमार, प्रभारी अधिकारी, आरएसआरडीसी
