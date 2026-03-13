अलवर में इस साल शुरू होंगे दो नए ITI कॉलेज, चार ट्रेड में मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण

अलवर में वर्तमान में लगभग 18 आईटीआई संचालित हैं। चार नई आइटीआइ बनने के बाद इनकी संख्या बढ़कर करीब 22 हो जाएगी, जिससे जिले में तकनीकी शिक्षा का दायरा और विस्तृत होगा। गौरतलब है कि अलवर जिला औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां कई औद्योगिक इकाइयां और फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जहां प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की लगातार मांग रहती है। ऐसे में युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।