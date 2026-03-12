मिशन आकाश व टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की समीक्षा

अलवर जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक लेकर स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से मिशन आकाश तथा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की स्थिति पर चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
कलेक्टर डॉ. शुक्ला ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें और अधिक से अधिक मरीजों की पहचान कर उनका समय पर उपचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत गांवों में जागरूकता बढ़ाई जाए और संदिग्ध मरीजों की जांच कर उन्हें उपचार से जोड़ा जाए।
बैठक में मिशन आकाश के अंतर्गत चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जाए। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे।
