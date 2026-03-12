मिशन आकाश व टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की समीक्षा

बैठक में मिशन आकाश के अंतर्गत चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जाए। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे।