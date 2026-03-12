अलवरः एक आखिरी बार… प्रेमिका की शादी से एक दिन पहले प्रेमी ने… कमरे के अंदर पहुंचा जीजा तो उड़ गए होश

मृतक के परिजनों ने बताया कि देवेंद्र जिस युवती से प्यार करता था, उसकी 12 मार्च यानी आज ही शादी होनी तय है। बुधवार को जब युवक को यकीन हो गया कि अब उसकी दुनिया उजड़ चुकी है, तो उसने खुद को खत्म कर लिया। बताया जा रहा है कि सुसाइड से ठीक पहले युवती ने भी उसे फोन किया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामगढ़ पुलिस के अनुसार, शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।