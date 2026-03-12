Alwar Suicide: ‘आखिरी बार चेहरा देख ले…’, 24 साल के युवक ने किया सुसाइड, मरने से पहले दोस्त को वीडियो कॉल पर बोली ये बात

Youth Suicide In Alwar: अलवर में अरावली विहार थाना क्षेत्र में बुधवार को 24 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक देवेन्द्र मेघवाल रामगढ़ का निवासी था और वहां मूर्ति बनाने का काम करता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार देवेन्द्र 2-3 दिन पहले ही नयाबास में ईदगाह के समीप अपने जीजा के किराए के कमरे पर रहने के लिए आया था। बुधवार दोपहर उसने कमरे में गार्टर के हुक से मफलर का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।