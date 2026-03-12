12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

राजस्थान: बीकानेर में जांच करने गई महिला हवलदार पर कुत्ते से करवाया हमला, शरीर पर आए गहरे जख्म

एक मामले की जांच करने गई पुलिस टीम में शामिल महिला हेड कांस्टेबल पर पिटबुल कुत्ते से हमला करवाने का मामला सामने आया है। कुत्ते के काटने से महिला कांस्टेबल के शरीर पर कई जगह घाव हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Arvind Rao

Mar 12, 2026

Pitbull Attack on Woman Head Constable During Probe in Bikaner Police Register Case Against Accused

महिला हेड कांस्टेबल पर 'पिटबुल' छोड़ा (फोटो पत्रिका नेटवर्क)

बीकानेर: जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना इलाके में एक परिवाद की जांच करने गई पुलिस टीम में शामिल महिला हवलदार पर पिटबुल कुत्ते से हमला करवाने का मामला सामने आया है। कुत्ते के काटने से महिला हवलदार के शरीर पर जख्म हो गए।

बता दें कि महिला हवलदार को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हवलदार के पर्चा बयान पर आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, जेएनवीसी थाने में तैनात महिला हवलदार माली जाखड़ ने रिपोर्ट में बताया गया कि गत 2 मार्च को वह चेतक-06 में ड्यूटी पर थी।

इस दौरान उपनिरीक्षक शारदा के निर्देश पर एक परिवाद की जांच के लिए पुलिस जाब्ते के साथ चाणक्यनगर कॉलोनी के मकान नंबर 4-बी पर पहुंची। पुलिस टीम ने जब घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक लड़की बाहर आई।

पुलिसकर्मियों ने लड़की से मनीषा मोदी को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद वह लड़की घर के अंदर गई और पिटबुल कुत्ते को लेकर बाहर आई। आरोप है कि मकान का गेट खोलकर कुत्ते को बाहर छोड़ दिया और तुरंत गेट बंद कर लिया।

कुत्ते ने किया हमला

पिटबुल कुत्ते ने हवलदार माली जाखड़ पर हमला कर दिया और कई जगह शरीर पर काट लिया। मौके पर मौजूद उपनिरीक्षक शारदा और सिपाही मुकेश ने काफी मशक्कत के बाद कुत्ते से हवलदार को छुड़वाया। परिवादिया ने आरोप लगाया कि मनीषा मोदी और लड़की ने जानबूझकर पिटबुल को छोड़कर हमला करवाया और राजकार्य में बाधा उत्पन्न की।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: बाइपास पर काल बना ट्रेलर, वैन के उड़े परखच्चे, साला-बहनोई समेत तीन की दर्दनाक मौत
भीलवाड़ा
Shahpura road accident, Bhim Uniara bypass accident, trailer van collision Rajasthan, Shahpura accident news, three killed road accident, Rajasthan fatal crash, Bhilwara road accident, van trailer crash India, Shahpura latest news, Rajasthan highway accident, road accident Rajasthan today, trailer tyre burst accident, Shahpura crime news, Rajasthan breaking news, Bhilwara district accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 07:23 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान: बीकानेर में जांच करने गई महिला हवलदार पर कुत्ते से करवाया हमला, शरीर पर आए गहरे जख्म

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bikaner: भरे बाजार मच गई अफरा-तफरी, मकान की छत पर पहुंचा सांड, वहीं से लगा दी छलांग, बाल-बाल बचे लोग

Sridungargarh bull incident, Rajasthan stray cattle problem, bull jumps from roof, stray bull viral video, Sridungargarh market incident, Rajasthan animal menace, stray cattle in market, bull jump video Rajasthan, Rajasthan local news, stray animals problem Rajasthan, Sridungargarh news update, cattle menace in Rajasthan towns, viral bull video India, Rajasthan civic issues, Sridungargarh market chaos
बीकानेर

ट्रैफिक समस्या, अवैध कट बंद करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश

कलेक्टर-एसपी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ भी की बैठक
बीकानेर

Bikaner Accident: सड़क पर मौत का ‘ब्लैक टाइम’; इन 5 घंटों में हो रहे 85% हादसे, घट रही दुर्घटनाएं पर बढ़ रहा मौत का आंकड़ा

Road Accident in Bikaner
बीकानेर

Rajasthan : महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल पर नया अपडेट, शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जारी किया कार्यक्रम

Rajasthan Mahatma Gandhi English Medium Schools New update Education Director Sitaram Jat released schedule
बीकानेर

प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान पुख्ता रहें सभी व्यवस्थाएं, आमजन को नहीं हो परेशानी

साप्ताहिक बैठक आयोजित
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.