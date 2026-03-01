प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान पुख्ता रहें सभी व्यवस्थाएं, आमजन को नहीं हो परेशानी

विद्युत सप्लाई की स्थिति के बारे में जाना

जिला कलक्टर ने गर्मी के मद्देनजर विद्युत सप्लाई की स्थिति के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि विद्युत सप्लाई से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए विभाग क्विक रिसपोंस करें। उन्होंने जीएसएस निर्माण कार्यों के बारे में जाना तथा कहा कि ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य निर्धारित समय में हो जाए। आगामी दिनों में हीटवेव की संभावना के मद्देनजर हीटवेव प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों के बारे में जाना। जिला कलक्टर ने कहा कि सभी चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक दवाइयां, ओआरएस आदि की व्यवस्था की जाए। ब्लाॅक प्रभारी, प्रत्येक क्षेत्र का दौरा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में व्यवस्था संबंधी कोई कमी नहीं रहे। वृष्णि ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रो और स्कूलों में ओआरएस उपलब्ध रहे। आशा के माध्यम से घरों में भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने टीकाकरण सहित अन्य मौसमी बीमारियों की स्थिति के बारे में जाना। गर्मी के मदइ्देनजर उल्टी-दस्त अथवा फूड पाइजनिंग की संभावित स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी इकाई द्वारा खाद्य वस्तुओं के अधिक से अधिक नमूने लिए जाएं।