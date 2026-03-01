9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान पुख्ता रहें सभी व्यवस्थाएं, आमजन को नहीं हो परेशानी

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक आयोजित

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Mar 09, 2026

साप्ताहिक बैठक आयोजित

साप्ताहिक बैठक आयोजित

जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि प्रस्तावित नहरबंदी के मद्देनजर जलदाय और जल संसाधन विभाग द्वारा सभी पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें, जिससे आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जिला कलक्टर ने सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नहरबंदी से पूर्व सभी जल भंडारण स्त्रोतों में पर्याप्त जल भंडारण कर लिया जाए। इस दौरान पेयजल की चोरी नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दोनों विभागों द्वारा अब तक की गई तैयारियों, जल भंडारण स्त्रोतों तथा रिजर्व वायर की स्थिति सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। जिला कलक्टर ने गर्मी के मद्देनजर पेयजल के कंटीजेंसी प्लान के अनुसार कार्य करने, जल परिवहन आदि के बारे में भी जाना। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामीण क्षेत्र के सभी जीएलआर और डिग्गियां भरवा ली जाएं। जीएलआर ओवरफ्लो नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान पशुओं की खेलियां भरवाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।

विद्युत सप्लाई की स्थिति के बारे में जाना
जिला कलक्टर ने गर्मी के मद्देनजर विद्युत सप्लाई की स्थिति के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि विद्युत सप्लाई से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए विभाग क्विक रिसपोंस करें। उन्होंने जीएसएस निर्माण कार्यों के बारे में जाना तथा कहा कि ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य निर्धारित समय में हो जाए। आगामी दिनों में हीटवेव की संभावना के मद्देनजर हीटवेव प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों के बारे में जाना। जिला कलक्टर ने कहा कि सभी चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक दवाइयां, ओआरएस आदि की व्यवस्था की जाए। ब्लाॅक प्रभारी, प्रत्येक क्षेत्र का दौरा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में व्यवस्था संबंधी कोई कमी नहीं रहे। वृष्णि ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रो और स्कूलों में ओआरएस उपलब्ध रहे। आशा के माध्यम से घरों में भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने टीकाकरण सहित अन्य मौसमी बीमारियों की स्थिति के बारे में जाना। गर्मी के मदइ्देनजर उल्टी-दस्त अथवा फूड पाइजनिंग की संभावित स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी इकाई द्वारा खाद्य वस्तुओं के अधिक से अधिक नमूने लिए जाएं।

जिला कलक्टर ने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियां भी शुरू कर दी जाए। राज्य सरकार द्वारा विभाग स्तर पर लक्ष्यों का निर्धारण कर दिया गया है। जल्दी ही इसे जिला अनुसार भी निर्धारित कर दिया जाएगा। उन्होंने वन विभाग को पर्याप्त संख्या में पौधे तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि पंचायत की नर्सरियों में भी पौधे लगाए तैयार किए गए हैं। इनका वितरण भी लक्ष्य के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने पौधों के वितरण एवं इनके रोपण की योजना तैयार करने के निर्देश दिए तथा कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इनका वितरण, रोपण एवं ऐप के माध्यम से अपलोड करने का कार्य किया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 09:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान पुख्ता रहें सभी व्यवस्थाएं, आमजन को नहीं हो परेशानी

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rape News: एक इंटरव्यू ने बर्बाद की लड़की की जिंदगी, अश्लील फोटो-वीडियो बने, बार-बार होता रहा रेप, जानें मामला

Nokha News, Rajasthan Crime News, Rape Case Rajasthan, Job Scam Crime, Woman Blackmail Case, Sexual Assault Case, Crime Against Woman India, Hotel Assault Case, Social Media Blackmail, Obscene Video Blackmail, Rajasthan Police Case, Woman Harassment Case, Crime News India, Job Fraud Crime, Rajasthan Breaking News
बीकानेर

पानी के अभाव में रेत से अटे माइनर और खाळे देख दंग रह गया ट्रिब्यूनल

बीकानेर

Women’s Day Special: राजस्थान की ‘गोल्डन दादी’: 90+ उम्र में ट्रैक पर दौड़कर एशियन मास्टर्स में जीते 4 स्वर्ण

राजस्थान की गोल्डन दादी, पत्रिका फोटो
बीकानेर

Bikaner Viral Video: कोर्ट रूम में रीलबाजी, जज की कुर्सी पर बैठकर बनाया वीडियो, तीन गिरफ्तार

Bikaner Viral video
बीकानेर

व्यवस्थित नहरी तंत्र और बूंद-बूंद का सदुपयोग देख मुरीद हुआ ट्रिब्यूनल

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.