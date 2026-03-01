Bikaner Viral Video: कोर्ट रूम में रीलबाजी, जज की कुर्सी पर बैठकर बनाया वीडियो, तीन गिरफ्तार

बीकानेर कोर्ट रूम वायरल वीडियो (फोटो-सोशल मीडिया)
बीकानेर। सोशल मीडिया पर रील बनाने के बढ़ते चलन के बीच बीकानेर में न्यायालय परिसर से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अवकाश के दिन एक न्यायिक कर्मचारी के दो दोस्त कोर्ट रूम में पहुंच गए और जज की कुर्सी पर बैठकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला सामने आने पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
सदर थानाधिकारी सुरेन्द्र पचार ने बताया कि अवकाश के दिन आरोपियों ने ग्राम न्यायालय के चपरासी से सांठगांठ कर कोर्ट कक्ष में प्रवेश किया। इस मामले में पुष्पेंद्र सिंह, मनीष डूडी और भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पुष्पेंद्र सिंह न्यायिक कर्मचारी है। वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले पुष्पेंद्र सिंह के दोस्त हैं।
पुलिस के अनुसार वीडियो दो दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में दो व्यक्ति कोर्ट कक्ष के अंदर दिखाई देते हैं। इनमें से एक जज की कुर्सी पर बैठा है, जबकि दूसरा कटघरे से बाहर आकर जज की कुर्सी तक पहुंचता है और उससे हाथ मिलाता है। इस संबंध में सेशन कोर्ट में तैनात होमगार्ड मनीष पारीक ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
