7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Bikaner Viral Video: कोर्ट रूम में रीलबाजी, जज की कुर्सी पर बैठकर बनाया वीडियो, तीन गिरफ्तार

राजस्थान के बीकानेर जिले से कोर्ट की गरिमा से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। जहां कुछ लोगों ने जज की कुर्सी पर बैठकर रील बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोपियों में एक न्यायिक कर्मचारी भी है।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Mar 07, 2026

Bikaner Viral video

बीकानेर कोर्ट रूम वायरल वीडियो (फोटो-सोशल मीडिया)

बीकानेर। सोशल मीडिया पर रील बनाने के बढ़ते चलन के बीच बीकानेर में न्यायालय परिसर से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अवकाश के दिन एक न्यायिक कर्मचारी के दो दोस्त कोर्ट रूम में पहुंच गए और जज की कुर्सी पर बैठकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला सामने आने पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

यहां देखें वायरल वीडियो :

सदर थानाधिकारी सुरेन्द्र पचार ने बताया कि अवकाश के दिन आरोपियों ने ग्राम न्यायालय के चपरासी से सांठगांठ कर कोर्ट कक्ष में प्रवेश किया। इस मामले में पुष्पेंद्र सिंह, मनीष डूडी और भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पुष्पेंद्र सिंह न्यायिक कर्मचारी है। वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले पुष्पेंद्र सिंह के दोस्त हैं।

वीडियो में यह दिखा

पुलिस के अनुसार वीडियो दो दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में दो व्यक्ति कोर्ट कक्ष के अंदर दिखाई देते हैं। इनमें से एक जज की कुर्सी पर बैठा है, जबकि दूसरा कटघरे से बाहर आकर जज की कुर्सी तक पहुंचता है और उससे हाथ मिलाता है। इस संबंध में सेशन कोर्ट में तैनात होमगार्ड मनीष पारीक ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट; ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, सामने आई नई अड़चन
जयपुर
Rajasthan Panchayat elections

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

वायरल वीडियो

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 09:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner Viral Video: कोर्ट रूम में रीलबाजी, जज की कुर्सी पर बैठकर बनाया वीडियो, तीन गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

व्यवस्थित नहरी तंत्र और बूंद-बूंद का सदुपयोग देख मुरीद हुआ ट्रिब्यूनल

बीकानेर

बंधी उम्मीद: राजस्थान के हिस्से का 0.60 एमएएफ पानी मिलने की उम्मीद

बीकानेर

17 विद्यार्थी स्वर्ण पदक व 2 विद्यार्थी कुलाधिपति स्वर्ण पदक से होंगे सम्मानित

दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक।
बीकानेर

मंडल पर 22006 यात्री शिकायतों का समाधान औसत 21 मिनट में

वार रूम स्थापित
बीकानेर

श्रीगंगानगर सर्किल से पूगल फांटे तक हर दस मिनट में लग रहा जाम

पुलिस लाइन चौराहे पर लगा जाम।
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.