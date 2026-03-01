Bikaner Viral Video: कोर्ट रूम में रीलबाजी, जज की कुर्सी पर बैठकर बनाया वीडियो, तीन गिरफ्तार

बीकानेर। सोशल मीडिया पर रील बनाने के बढ़ते चलन के बीच बीकानेर में न्यायालय परिसर से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अवकाश के दिन एक न्यायिक कर्मचारी के दो दोस्त कोर्ट रूम में पहुंच गए और जज की कुर्सी पर बैठकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला सामने आने पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।