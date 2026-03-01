मंडल पर 22006 यात्री शिकायतों का समाधान औसत 21 मिनट में

उतर-पश्चिम के बीकानेर मंडल में रेल प्रबंधक गौरव गोविल के दिशा-निर्देशन में स्टेशन व ट्रेन में होने वाली असुविधा और शिकायतों के शीघ्र समाधान करने के लिए कार्य किये जा रहें हैं, ताकि यात्रियों को तुरंत राहत मिल सके। रेल मदद पोर्टल पर भी यात्रियों की शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक भूपेश यादव ने बताया कि रेल यात्री अपनी यात्रा के दौरान मोबाइल एप,वेबसाइट, एसएमएस,139 हेल्पलाईन, ई-मेल, सोशल मीडिया के माध्यमों से रेल मदद पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1 अप्रेल 2025 से 28 फरवरी 2026 तक 22006 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनका शत-प्रतिशत निस्तारण औसतन 21 मिनट के समय में किया गया।