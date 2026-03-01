खजूर तैयार करने की तकनीकी, पैकेजिंग और विपणन पर होगा काम

किसानों को खजूर की उत्पादन प्रक्रिया को सीखने के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए बीकानेर में ही प्रशिक्षण मिल सकेगा। अभी इसके लिए भोजका जैसलमेर जाना पड़ता है। खजूर के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (एसकेआरएयू) को एक प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने खजूर के फलों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन ईकाई की स्थापना एवं उत्पाद की तकनीकी विकसित करने के लिए 20.80 लाख रुपए का यह प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। अभी प्रदेश में 1500 हैक्टेयर तथा बीकानेर में 350 हैक्टेयर क्षेत्र में खजूर के बगीचे है। इस प्रोजेक्ट से बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू सहित क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा। प्रोजेक्ट का अनुमोदन पत्र नाबार्ड के मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने विश्वविद्यालय के परियोजना प्रभारी को सौंपा है।