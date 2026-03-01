युद्ध से बिगड़ा खाड़ी देशों का जायका, नमकीन और मसालों के निर्यात पर ब्रेक

खाड़ी देशों के लिए सीधा समुंद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य से अवरूद्ध होने के बाद अब निर्यात के लिए अफ्रीका रूट का विकल्प मौजूद है। भारत से अफ्रीका के रास्ते अरब और यूरोप के इस मार्ग को स्पाइस रूट भी कहते है। निर्यात से जुड़े निशांत बताते है कि माल भेजने के लिए अफ्रीका रूट अपनाने से दो कारणों के चलते कतराते है। एक तो यह लम्बापड़ता है। सीधे माग से जो माल 20 दिन में पहुंच जाता था, उसे इस रूट से पहुंचने में दो महीने लग जाते है। इसके साथ ही प्रति कंटेनर भाड़ा करीब 1500 डॉलर की जगह 6 हजार डॉलर लगता है। ऐसे में नमकीन, गोटा और कालीन सहित अन्य सामान की लागत बढ़ जाएगी और समय भी ज्यादा लगेगा। इसके साथ ही ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध के चलते अरब देशों में डिमांड भी प्रभावित हुई है।