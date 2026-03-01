बंधी उम्मीद: राजस्थान के हिस्से का 0.60 एमएएफ पानी मिलने की उम्मीद

रावी-व्यास नदियों के अधिशेष पानी का पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच 31 दिसम्बर 1981 को समझौता हुआ था। इसके तहत राजस्थान को 8.60 एमएएफ पानी देना तय हुआ। उस समय इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई तंत्र पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। ऐसे में पंजाब ने 8.00 एमएएफ पानी ही राजस्थान को दिया। शेष 0.60 एमएएफ पानी सिंचाई तंत्र विकसित होने पर देने का वादा किया। आइजीएनपी का प्रथम व द्वितीय चरण में सिंचाई तंत्र विकसित हुए कई दशक हो गए है। राजस्थान लगातार अपने हिस्से का शेष पानी मांग रहा है लेकिन पंजाब नहीं दे रहा। इसी को सुलझाने के लिए यह ट्रिब्यूनल बनाया गया है।